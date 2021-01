Gli astronomi riportano di aver trovato una stella davvero strana e mai vista prima

Un team di astronomi sospetta di aver trovato un nuovo tipo di stella. L'astro, infatti, emette una brillante tonalità di verde, se osservato attraverso un telescopio a raggi X, e ha sconcertato gli addetti ai lavori quando hanno avvistato il corpo celeste per la primissima volta nell'ormai lontano 2019.

Adesso, gli scienziati dell'ESA sembrano essere andati fino in fondo alla faccenda, scoprendo che questa nuova stella - chiamata J005311 e che si trova al centro della nebulosa Iras 00500+6713 - sembra essere il risultato di una fusione di due nane bianche (lo stesso tipo di "cadavere stellare" che diventerà un giorno il nostro Sole).

La stella risultante sembra essere strana, tonalità verde brillante a parte. Poiché proviene da due stelle "morte", sembra totalmente priva di combustibile cosmico come l'idrogeno e l'elio, secondo quanto riporta una ricerca pubblicata il mese scorso sulla rivista Astronomy & Astrophysics; mentre i gas sulla sua superficie si muovono a velocità da record.

L'ESA ha condiviso un'immagine a raggi X della stella, sottolineando come sia la prima volta che gli astronomi catturano un'immagine di un corpo celeste come questo. Purtroppo c'è una brutta notizia: la bizzarra stella non durerà a lungo, almeno rispetto alla scala temporale cosmica. Poiché il corpo celeste è insolitamente volatile e instabile, è probabile che collasserà in una stella di neutroni (di cui vi abbiamo ampiamente parlato) entro 10.000 anni. Un battito di ciglia cosmico.