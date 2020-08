Gli astronomi sono riusciti finalmente a far tornare un segnale dalla Luna

Nel 2009 il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA arrivò in orbita attorno alla Luna e, tra le tante cose, avevano un piccolo obiettivo da realizzare: "sparare" dei raggi laser su dei piccoli riflettori, grandi quanto un libro tascabile, cercando di far rimbalzare la luce sulla Terra. Finalmente, dopo quasi 10 anni, ci sono riusciti.

È la prima volta che i fotoni vengono riflessi con successo sulla Terra da un orbiter lunare. Questa impresa ci offrirà un nuovo metodo per effettuare misurazioni del nostro satellite e potrà aiutarci a comprendere le condizioni sulla superficie lunare che potrebbero degradare gli strumenti collocati lì oltre 50 anni fa.

Inoltre, si potrà anche calcolare lo spostamento - con precisione millimetrica - dell'allontanamento della Luna (di circa 3,8 centimetri all'anno). C'è però un problema: la quantità di luce restituita da quei riflettori lunari si è attenuata, fino al 10% di quella che dovrebbe realmente essere, senza un chiaro motivo.

La luce restituita era minima: solo pochi fotoni. Non è ancora abbastanza per essere in grado di capire cosa stia bloccando i riflettori sulla superficie lunare. Nel tempo, tuttavia, anche pochi fotoni potranno creare un'immagine sufficiente per dirci di più. Il lavoro del team dimostra i miglioramenti che possono essere apportati utilizzando il laser a infrarossi anziché ottico, penetrando più lontano e potenzialmente consentendo l'uso di riflettori molto più piccoli.

"Questo esperimento fornisce un nuovo metodo per verificare le teorie sull'accumulo di polvere nel corso di decenni sulla superficie lunare", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo pubblicato su Earth, Planets and Space. "Ha anche dimostrato che l'uso di array simili a bordo di futuri lander e orbiter lunari può supportare gli obiettivi della scienza lunare."