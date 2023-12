Astronomi osservano una galassia lontana e trovano qualcosa di strano

Gli astronomi stavano osservando con i loro telescopi la più antica e lontana galassia conosciuta, chiamata BRI 1335-0417, quando si sono resi conto di una strano fenomeno che rischiava di compromettere la comprensione di ciò che stavano guardando.

Mentre stavano infatti osservando come il gas interstellare si muoveva attraverso la galassia, una grande onda ha cominciato a scuotere l'intero piano galattico, in maniera molto simile ad un sisma che scuote violentemente la superficie e gli strati del suolo sulla Terra.

Il fenomeno ha così tanto sorpreso gli astronomi che hanno cominciato ad analizzarlo, finché non è divenuto l'argomento di un nuovo studio pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society. Ciò che gli astronomi hanno scoperto è abbastanza sconvolgente: il movimento oscillatorio osservato nel disco è dovuto ad una origine esterna, che scuote completamente le terminazioni delle braccia della galassia per migliaia di anni luce.

L'oggetto celeste responsabile di questa turbolenza è ancora misterioso, ma la sua ricerca ha permesso di individuare una barra galattica in BRI 1335-0417, una struttura molto comune nelle galassie a spirale, che distrugge e conduce il gas dalle periferie verso il centro. Anche la nostra Via Lattea ha questa forma e secondo gli scienziati probabilmente si è originata in maniera analoga.

La galassia BRI 1335-0417 è uno degli oggetti più lontani conosciuti dell'universo e dista a circa 12 miliardi di anni luce. La sua formazione è avvenuta infatti 600 milioni di anni dopo il Big Bang ed è per questo se viene considerata tra le prime galassie ad essere nate.

Secondo gli astronomi, inoltre, seppur è molto difficile osservarla direttamente tramite la luce visibile e i telescopi classici, le simulazioni al computer ci possono aiutare nel comprendere la sua evoluzione, anche perché le singole osservazioni forniscono solo un'istantanea remota della sua storia. Un esempio di queste simulazioni è fornita dall'immagine prodotta da Jonathan Bland-Hawthorn e Thorsten Tepper-Garcia dell'Università di Sydney, che potete vedere come immagine di copertina.