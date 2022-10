Gli astronomi sono scioccati da un buco nero che ha 'sputato' una stella

Un evento che non si vede tutti i giorni ma che secondo gli scienziati potrebbe essere più comune del previsto: un buco nero ha risputato i pezzi di una stella divorata diversi anni prima. Questa è la prima volta che si vede qualcosa del genere.

Tutto è iniziato nel 2018 quando gli addetti ai lavori hanno osservato uno di questi mostri cosmici "divorare" una stella. Fin qui nulla di strano, ma tre anni dopo però, nel 2021, un radiotelescopio del New Mexico ha rilevato un segnale che indicava un'attività insolita: il buco nero aveva iniziato ad espellere la stella.

Non è la prima volta che gli scienziati osservano una singolarità banchettare con un corpo celeste prima di gettarlo nello spazio, ma questi eventi avvenivano contemporaneamente al pasto, non dopo anni. "Ci ha colto completamente di sorpresa: nessuno ha mai visto niente di simile prima", ha dichiarato l'autrice principale Yvette Cendes, astrofisica dell'Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics.

Quando un buco nero inizia ad attirare a sé un corpo celeste, che sia una stella, un pianeta o qualsiasi altra cosa, la sua attrazione gravitazionale a un certo punto crea del plasma che accelera rapidamente attorno al buco nero e si trasforma in un enorme getto di energia e materia, che produce un caratteristico lampo luminoso che i telescopi ottici, a raggi X e a onde radio possono rilevare.

AT2018hyz (questo il nome dell'evento) è insolito. Oltre ad aver aspettato tre anni prima di emettere un lampo, ha lanciato anche il materiale a una velocità incredibilmente più alta della media. La maggior parte di questi lampi viaggia a circa il 10% della velocità della luce, ma la materia stellare espulsa da AT2018hyz viaggiava al 50% della velocità della luce.

"Questa è la prima volta che assistiamo a un ritardo così lungo tra l'alimentazione e il deflusso", ha affermato infine il coautore dello studio Edo Berger dell'Università di Harvard. "Il prossimo passo è capire se eventi del genere siano comuni nell'Universo."