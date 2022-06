Gli astronomi hanno scoperto 2 Super-Terre in orbita attorno a una stella vicina

Due nuovi mondi di probabile generosità minerale rocciosa sono stati appena trovati in orbita attorno a una stella vicina al nostro al nostro Sistema Solare.

I due esopianeti appena scoperti sono quelli che sono conosciuti come super-Terre - più grandi della Terra, ma più piccole di una gigante di ghiaccio - in orbita attorno a una fredda stella nana rossa chiamata HD 260655, che si trova a soli 33 anni luce di distanza.

Sebbene sia improbabile che i mondi siano abitabili, data la nostra attuale comprensione della vita, la stella e i suoi esopianeti sono tra i sistemi multi-mondo più vicini alla Terra.

Questo lo rende un eccellente obiettivo per le indagini di follow-up per cercare di capire di cosa sono fatti gli esopianeti e per valutare le loro atmosfere: uno sforzo che aiuterà la nostra ricerca di vita extraterrestre, anche se i due mondi si rivelano incapaci di ospitandolo loro stessi.

"Entrambi i pianeti in questo sistema sono considerati tra i migliori bersagli per lo studio atmosferico a causa della luminosità della loro stella", afferma l'astronoma Michelle Kunimoto del Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT.

Ad oggi, più di 5.000 esopianeti sono stati confermati nella Via Lattea e gli astrobiologi sono profondamente interessati a trovare mondi terrestri o rocciosi come Terra, Venere e Marte.

Abbiamo una dimensione campionaria di esattamente un mondo noto per ospitare la vita - il nostro - quindi trovare pianeti simili alla Terra per dimensioni e composizione è uno dei criteri principali nella ricerca della vita in altre parti della galassia.

Gli esopianeti rocciosi, tuttavia, sono relativamente piccoli sia per dimensioni che per massa, il che li rende più difficili da rilevare; la maggior parte degli esopianeti che siamo stati in grado di misurare fino ad oggi tendono a rientrare nella categoria dei giganti. I mondi rocciosi - e meglio ancora, i mondi rocciosi vicini - sono molto ricercati.

I due mondi in orbita attorno a HD 260655 – denominati HD 260655 b e HD 260655 c – sono stati scoperti perché passano tra noi e la loro stella durante la loro orbita. I deboli cali di luce stellare dovuti a questi transiti esoplanetari sono stati registrati dal telescopio per la caccia agli esopianeti della NASA TESS, progettato per rilevare esattamente tali fenomeni.

Quando Kunimoto ha individuato questi cali di transito nei dati di TESS, il passo successivo è stato quello di cercare se la stella fosse apparsa in precedenti sondaggi, e così è stato.

Lo spettrometro Echelle ad alta risoluzione sul telescopio Keck (ora noto come ANDES) aveva dati pubblicamente disponibili risalenti al 1998. Anche un altro spettrometro, CARMENES all'Osservatorio di Calar Alto in Spagna, aveva registrato la stella.

Questo fa un'enorme differenza per la scienza degli esopianeti: i dati spettrografici possono rivelare se una stella si sta muovendo o meno sul posto.

"Ogni pianeta in orbita attorno a una stella avrà una piccola attrazione gravitazionale sulla sua stella", afferma Kunimoto. "Quello che stiamo cercando è qualsiasi leggero movimento di quella stella che potrebbe indicare che un oggetto di massa planetaria sta venendo trascinata da essa".

[Immagini di NASA/JPL-Caltec]