Gli astronomi scoprono un 'bastoncino di zucchero cosmico' nel centro della Via Lattea

Manca ormai pochissimo al giorno più atteso e bello dell'anno e, per l'occasione, gli astronomi hanno immortalato un "bastoncino di zucchero" vicino al centro della nostra bella galassia. Nella zona centrale della Via Lattea, infatti, un bizzarro grappolo di fitte nuvole di gas ha assunto l'insolita forma della tipica caramella natalizia.

L'osservazione di questa struttura potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere il processo attraverso il quale la nostra galassia forma le stelle, visto che la "caramella cosmica" - lunga 190 anni luce - è circondata da nuvole che contengono le materie prime necessarie per generare decine di milioni di nuovi corpi celesti.

La zona gialla del bastoncino di zucchero, che i ricercatori hanno chiamato "The Sickle", è una fonte di elettroni ad alta velocità che la NASA ha rilevato con un telescopio spaziale chiamato GISMO (Goddard-Iram Superconducting 2-Millimeter Observer). Gli scienziati dell'agenzia spaziale americana hanno pubblicato la ricerca sul The Astrophysical Journal il mese scorso, in uno studio che collega questi segnali ad aree che stanno attivamente sfornando nuove stelle.

"Siamo molto incuriositi dalla bellezza di questa immagine; è esotica", dichiara alla CNN lo scienziato della Johns Hopkins University Johannes Staguhn, a capo della ricerca dietro il nuovo studio. "Quando lo guardi, ti senti come se stessi guardando alcune forze della natura davvero speciali nell'universo." L'immagine presente in calce alla notizia mostra i dati provenienti da fonti a microonde (colorate in verde), infrarossi (blu) e onde radio (rosse).