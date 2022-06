Gli astronomi scoprono uno strano oggetto a spirale che vortica intorno alla Via Lattea

Come se aprissero una bambola cosmica russa, gli astronomi hanno scrutato nel centro della Via Lattea e hanno scoperto quella che sembra essere una galassia a spirale in miniatura, che vortica delicatamente attorno a un'unica grande stella.

La stella - situata a circa 26.000 anni luce dalla Terra vicino al denso e polveroso centro galattico - è circa 32 volte più massiccia del Sole e si trova all'interno di un enorme disco di gas vorticoso, noto come "disco protostellare". (Il disco stesso misura circa 4.000 unità astronomiche di larghezza – o 4.000 volte la distanza tra la Terra e il Sole).

Tali dischi sono diffusi nell'universo, fungendo da combustibile stellare che aiuta le giovani stelle a crescere in soli grandi e luminosi nel corso di milioni di anni.

Ma gli astronomi non ne hanno mai visto uno come questo: una galassia in miniatura, in orbita pericolosamente vicina al centro della nostra galassia.

Come è nata questa mini-spirale e ce ne sono altre simili là fuori?

Le risposte potrebbero risiedere in un oggetto misterioso, circa tre volte più massiccio del Sole terrestre, in agguato appena fuori dall'orbita del disco a spirale, secondo un nuovo studio pubblicato il 30 maggio sulla rivista Nature Astronomy.

Utilizzando osservazioni ad alta definizione effettuate con il telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile, i ricercatori hanno scoperto che il disco non sembra muoversi in un modo che gli conferirebbe una forma naturale a spirale.

Piuttosto, hanno scritto, il disco sembra essere stato letteralmente scosso da una collisione con un altro corpo, forse il misterioso oggetto delle dimensioni di un triplo sole che è ancora visibile vicino ad esso.

Per verificare questa ipotesi, il gruppo ha calcolato una dozzina di potenziali orbite per l'oggetto misterioso; quindi, ha eseguito una simulazione per vedere se qualcuna di quelle orbite avrebbe potuto portare l'oggetto abbastanza vicino al disco protostellare da trasformarlo in una spirale.

Hanno scoperto che, se l'oggetto avesse seguito un percorso specifico, avrebbe potuto sfiorare il disco circa 12.000 anni fa, perturbando la polvere quel tanto che bastava per ottenere la vivida forma a spirale che si vede oggi.

"La bella corrispondenza tra i calcoli analitici, la simulazione numerica e le osservazioni di ALMA forniscono prove solide che i bracci a spirale nel disco sono relitti del passaggio ravvicinato dell'oggetto intruso", il coautore dello studio Lu Xing, ricercatore associato dello Shanghai Lo ha affermato in una nota l'Osservatorio astronomico dell'Accademia cinese delle scienze.

Oltre a offrire le prime immagini dirette di un disco protostellare nel centro galattico, questo studio mostra che gli oggetti esterni possono montare i dischi stellari in forme a spirale tipicamente viste solo su scala galattica.

E poiché il centro della Via Lattea è milioni di volte più denso di stelle rispetto al nostro collo della galassia, è probabile che eventi quasi incidenti come questo si verifichino abbastanza regolarmente nel centro galattico, hanno detto i ricercatori.

Ciò significa che il centro della nostra galassia potrebbe essere sovraccarico di spirali in miniatura, che aspettano solo di essere scoperte. Gli scienziati potrebbero non raggiungere il centro di questa matrioska cosmica a nidificazione per molto, molto tempo.