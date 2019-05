Gli astronomi sono seriamente preoccupati per il progetto Starlink di SpaceX

La scorsa settimana SpaceX, la famosa compagnia di Elon Musk, ha lanciato 60 satelliti per il progetto Starlink, che ha l'obiettivo di portare internet in tutto il mondo.

Oltre a spaventare le persone che credevano di star assistendo ad un invasione aliena, questo progetto, che vedrà in futuro il dispiegamento di 12.000 satelliti, preoccupa molto gli astronomi, che hanno il timore di vedere sparire "la loro vista", tramite i radiotelescopi qui sulla Terra.

Come spiega l'astronomo della Swinburne University, Alan Duffy, i satelliti attuali sono già difficili da gestire per i telescopi terrestri. "I satelliti attuali sono un problema, ma gli astronomi hanno sviluppato tecniche intelligenti per rimuoverli."

I telescopi ottici come il Pan-STARRS infatti, mascherano automaticamente i satelliti in transito dalle immagini, mentre per i radiotelescopi come l'ASKAP la situazione è differente, il cielo viene scansionato nelle frequenze non utilizzate dai vari satelliti che, in caso contrario, "accecherebbero" il telescopio.

Secondo i dati ufficiali, in questo momento ci sono 5.162 oggetti in orbita attorno alla Terra, e circa 2.000 di essi sono operativi. L'implementazione di una rete di 12.000 satelliti potrebbe disturbare in modo definitivo la visione di questi radiotelescopi.

"Una costellazione completa di satelliti Starlink determinerà la fine dei radiotelescopi sulla Terra." afferma Duffy. "La perdita del cielo costerà tanto all'umanità, poiché perdiamo il nostro diritto di vedere il bagliore del Big Bang o il bagliore della nascita delle stelle dalla Terra."

La costellazione Starlink, potrebbe essere nefasta per i radiotelescopi. Una possibile soluzione per aggirare questo problema, afferma Duffy, è costruire "Un radiotelescopio sul lato più lontano della Luna", così da evitare le interferenze qui sulla Terra.

Queste stesse preoccupazioni sono state espresse dall'astronomo del National Astronomy Radio Observatory, Harvey Liszt, che ha riportato il suo turbamento alla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti.