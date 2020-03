Astronomi studiano i residui della supernova W49B grazie al veicolo XMM-Newton

Alcuni astronomi, utilizzando l'astronave XMM-Newton dell'ESA hanno studiato un residuo di supernova (SNR) nota come W49B. Gli SNR sono strutture diffuse e in espansione risultanti da un'esplosione di supernova. Contengono materiale espulso che si espande dall'esplosione e altro materiale interstellare che è stato spazzato via.

Situato tra 26.000 e 36.800 anni luce di distanza dalla Terra, W49B è uno dei primi resti di supernova rilevati con plasma ricombinante e anche uno dei SRN più luminosi della Via Lattea. Per scoprire il tipo di esplosione che ha interessato l'astro, Lei Sun e Yang Chen dell'Università di Nanchino in Cina hanno analizzato le osservazioni del XMM-Newton.

"Eseguiamo una spettroscopia a raggi X completa e analisi di imaging di SNR W49B utilizzando i dati di archiviazione XMM-Newton", hanno scritto gli astronomi nel documento pubblicato il 16 marzo su arXiv.org. I dati hanno fornito immagini del flusso di linea e mappe della larghezza equivalente di varie linee di emissione per W49B.

Lo studio chimico dei resti ha scoperto che i rapporti di abbondanza dei metalli supportano lo scenario di un collasso nucleare (chiamato anche supernova di tipo II), un tipo di supernova che si forma a partire dal collasso interno e dalla conseguente violenta esplosione di una stella di massa superiore ad almeno 9 volte quella del Sole. "Se W49B proviene da un'esplosione di un collasso nucleare, i nostri risultati suggeriscono che la massa del progenitore sia inferiore a 15 masse solari", concludono gli astronomi nel loro documento.