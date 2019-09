Gli astronomi hanno studiato NGC 2345, un ammasso aperto di 5.200 masse solari

Quando si parla di un ammasso aperto si fa riferimento a un gruppo di stelle nate insieme da una nube molecolare gigante, ancora unite dalla reciproca attrazione gravitazionale.

Nella Via Lattea sono stati scoperti oltre 1.000 ammassi stellari. Ciononostante, gli astronomi ne cercano sempre di nuovi perché studiarli in dettaglio potrebbe essere cruciale per migliorare la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione della nostra galassia.

Recentemente infatti, un team di astronomi guidato da Javier Alonso-Santiago dell'Osservatorio di Catania ha deciso di dare un'occhiata più da vicino a NGC 2345, un cluster aperto noto ma relativamente poco studiato.

Si tratta di un giovane ammasso a bassa metallizzazione, situato a circa 10.000 anni luce di distanza della Via Lattea. Il team ha utilizzato vari telescopi terrestri per osservare l'ammasso, incluso l'Isaac Newton Telescope (INT).

La ricerca ha dato i suoi frutti: il team ha identificato un nuovo supergigante rosso e 145 nuove stelle di tipo B, molto probabilmente membri di NGC 2345. Secondo il documento, la massa iniziale dell'ammasso è di circa 5.200 masse solari (si tratta quindi di un cluster moderatamente massiccio).

Gli astronomi hanno anche studiato la composizione chimica dell'ammasso, trovando numerosi elementi chimici compatibili con quelli che si trovano nel disco sottile della Via Lattea.