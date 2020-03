Astronomi trovano più di 100 pianeti minori ai margini del nostro Sistema Solare

Alcuni ricercatori stavano osservando il cielo in cerca di energia oscura, ma hanno trovato qualcosa di - quasi - altrettanto curioso: diversi pianeti minori che si trovano vicino l'orbita di Nettuno, l'ottavo e più lontano pianeta del nostro Sistema Solare.

Grazie il Dark Energy Survey, infatti, negli ultimi quattro anni gli astronomi hanno identificato con successo 316 pianeti minori, 139 dei quali sono totalmente nuovi. Le scoperte sono state effettuate dopo un riesame dei dati ottenuti, utilizzando nuove tecniche che potrebbero aiutare a trovare altri pianeti minori nelle aree più remote del nostro quartiere galattico. Tale tecnica, potrebbe essere d'aiuto per identificare il famigerato "Pianeta Nove".

Lo strumento stava osservando fenomeni come supernovae e ammassi di galassie per cercare di calcolare l'accelerazione dell'espansione dell'Universo, che si pensa sia influenzata dall'energia oscura. Tuttavia il sondaggio ha rivelato ben altro, una categoria di oggetti che comprende tutto ciò che non è un pianeta o una cometa: dagli asteroidi ai pianeti nani. Ci sono tantissimi oggetti di questo tipo (chiamati oggetti trans-nettuniani, TNO) oltre l'orbita di Nettuno, ma individuarli non è affatto facile.

"Il numero di TNO che puoi trovare dipende da quanta parte del cielo guardi e qual è la cosa più debole che riesci a trovare", spiega il fisico e astronomo Gary Bernstein dell'Università della Pennsylvania. Il loro studio, ha trovato circa 400 candidati. Il team, infine, ha identificato 316 TNO (139 dei quali mai stati visti prima) lontani da 30 a oltre 90 unità astronomiche dal Sole.

I ricercatori continueranno con la loro tecnica per esplorare il nostro - per certi versi - misterioso Sistema Solare, con la speranza di identificare il Pianeta Nove, che dovrebbe trovarsi a circa 200 UA (UA = Unità Astronomica, la distanza della Terra dal Sole, 150 milioni di chilometri).