Astronomi trovano una caratteristica del nostro Sistema Solare a 320 anni luce da noi

Gli astronomi potrebbero aver trovato una caratteristica presente nel nostro sistema solare in un altro sistema lontano 320 anni luce: la fascia di Kuiper. Si tratta del primo rilevamento polarimetrico dell'anello interno che circonda la stella HD 141569A.

Non è la prima volta che gli astronomi studiano la stella in questione, che è stata oggetto di molte osservazioni grazie alla sua curiosa caratteristica: due nane rosse che gli orbitano intorno. Si tratta, infatti, di un sistema a tripla stella.

Nel 1999, fu scoperto un disco intorno al corpo celeste, con due anelli che raggiungevano rispettivamente 220 e 360 ​​unità astronomiche. Anche nel nostro Sistema Solare abbiano una cosa simile, la fascia di Kuiper, una regione che si estende dall'orbita di Nettuno fino a 50 unità astronomiche (1 unità astronomica equivale a 150 milioni di chilometri) dal Sole.

Il disco attorno a HD 141569A è, però, un ibrido: è in transizione tra un disco protoplanetario e un disco di detriti. Strutture del genere sono affascinanti per gli scienziati planetari, poiché possono dirci come si formano i giganti gassosi e come i planetesimi interagiscano con il gas e la polvere del disco.

Ora, studiando le radiazioni elettromagnetiche dalla regione intorno alla stella, gli astronomi, guidati da Juan Sebastian Bruzzone dell'Università dell'Ontario, hanno "osservato" un anello simile attorno a HD 141569A, che dovrebbe trovarsi a circa 44 unità astronomiche dalla stella.

In particolare hanno anche trovato un braccio a spirale, una caratteristica osservata in alcuni altri dischi protoplanetari. Questa viene considerata la prova di un pianeta in formazione che avrà la stessa massa di Giove o sarà leggermente più piccolo.

"Considerando i dati di imaging risolti da altre strutture ad alto contrasto, il disco di detriti HD 1415169A si forma per essere composto da almeno tre e potenzialmente quattro anelli nidificati, con strutture a spirale sui tre anelli", scrivono infine i ricercatori nel loro articolo pubblicato sul The Astronomical Journal.