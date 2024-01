Astronomi trovano per caso una galassia senza stelle, unica nel suo genere

Per come le conosciamo, le galassie sono spesso caratterizzate da un luminoso raggruppamento di stelle e gas (a volte a spirale), ma in alcuni casi particolari queste possono assumere un aspetto molto diverso. Si tratta di un diverso tipo di galassie, che potrebbero contenere più materia oscura di quelle normali.

Gli astronomi hanno condotto uno studio su 350 di queste galassie particolari, servendosi del Green Bank Telescope (GBT), uno dei migliori osservatori radio al mondo. Durante la ricerca, hanno notato qualcosa di sorprendente; la galassia J0613+52 sembra infatti essere un esempio estremo di questa tipologia, poiché non presenta alcuna stella all'interno ma solamente gas.

"Il GBT era puntato verso le coordinate sbagliate per puro caso e ha trovato quest'oggetto. Una galassia fatta solo di gas, senza stelle visibili. Quest'ultime potrebbero esserci, però non riusciamo a vederle," ha affermato la scienziata Karen O'Neil, dell'osservatorio Green Bank.

Come sappiamo, le nubi di gas molecolare si trovano in tutte la galassie, ma per poter portare alla nascita di nuove stelle devono trovarsi abbastanza vicine tra loro.

"Qui non vediamo alcuna formazione stellare come ci aspetteremmo, probabilmente perché i gas sono troppo diffusi. Inoltre, è troppo lontana dalle altre galassie per farsi aiutare a formare stelle," spiega O'Neil. "J0613+52 sembra essere indisturbata e sottosviluppata, e potrebbe essere la nostra prima scoperta di una galassia vicina fatta solo di gas primordiale."

Insomma, una scoperta unica e affascinante che dovrà essere studiata più approfonditamente in futuro. Rimanendo in tema, gli astronomi hanno recentemente riscoperto una galassia che era scomparsa.