Astronomi trovano un pianeta un po' più grande della Terra 'vicino a noi'

Gli astronomi hanno trovato un nuovo esopianeta più grande della Terra in orbita attorno a una stella nana rossa a "soli" 66.5 anni luce di distanza. Si tratta di un ottimo soggetto per iniziare a studiare i pianeti rocciosi della Via Lattea.

Nella nostra galassia sono stati confermati oltre 4.100 esopianeti. Di questo grande numero, i pianeti rocciosi rappresentano una piccolissima frazione, questo perché sono molto più piccoli, scuri e difficili da vedere in confronto ai giganti gassosi.

Secondo un team internazionale, guidato dall'astrofisico Avi Shporer del MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, pianeti rocciosi di questo tipo sono difficili da misurare e difficili da caratterizzare. Questo perché non li troviamo spesso attorno a stelle sufficientemente luminose da consentire indagini dettagliate.

Ecco perché la scoperta di questo nuovo esopianeta è così interessante. "Qui presentiamo la scoperta di GJ 1252 b, un piccolo pianeta in orbita attorno a una nana M. Il pianeta è stato inizialmente scoperto utilizzando i dati TESS", scrivono i ricercatori sul loro documento caricato sul server di prestampa arXiv che non è ancora stato sottoposto a una revisione paritaria.

GJ 1252 b è 1.2 volte la dimensione della Terra e ha il doppio della massa del nostro pianeta. Orbita attorno a una stella nana rossa chiamata GJ 1252, che ha circa il 40% delle dimensioni e della massa del Sole. L'esopianeta ruota attorno alla sua stella una volta ogni 12.4 ore ed è, ovviamente, troppo vicino al suo astro per ospitare della vita.

Il sistema, comunque, si trova a una distanza abbastanza vicina da rendere possibili le osservazioni da parte degli scienziati. Più pianeti rocciosi troviamo, più dati possono compilare gli addetti ai lavori per capire quanto siano comuni questi mondi. "La vicinanza, la luminosità della stella ospite e il breve periodo orbitale rendono questo sistema pianeta-stella un bersaglio attraente per i futuri studi", scrivono i ricercatori nel loro articolo.