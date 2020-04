Astronomi trovano una stella sopravvissuta all'incontro ravvicinato con un buco nero

Quando i buchi neri "mangiano" enormi quantità di materia dallo spazio, gettono enormi bagliori di raggi X, generati dal riscaldamento del materiale mentre viene aspirato verso il mostro cosmico, eventi così luminosi che possiamo rilevarli perfino dalla Terra. Un normale comportamento che fa parte della vita di un buco nero supermassiccio.

Tuttavia, l'anno scorso un gruppo di astronomi ha rilevato un buco nero supermassiccio al centro di una galassia a 250 milioni di anni luce di distanza che, preciso come un orologio, ogni nove ore emanava questi raggi X. L'astronomo Andrew King dell'Università di Leicester crede di aver identificato la causa: una stella morta intrappolata su un'orbita di nove ore attorno al "mostro".

Il buco nero è il nucleo di una galassia chiamata GSN 069 ed è abbastanza leggero per quanto riguarda i buchi neri supermassicci, "solo" 400.000 volte la massa del Sole. La stella che sta saziando la fame del buco nero tempo fa era una gigante rossa, gli ultimi stadi evolutivi di una stella. Adesso, l'astro che è stato spogliato dei suoi strati esterni è diventato una nana bianca, il nucleo "morto".

Secondo le misurazioni, la nana bianca è circa 0.21 volte la massa del Sole. "È straordinario pensare che l'orbita, la massa e la composizione di una piccola stella distante 250 milioni di anni luce possano essere dedotte", afferma King. Questo potrebbe essere un meccanismo base che spiega perché i buchi neri diventano sempre più massicci nel tempo. Avremo, tuttavia, bisogno di studiare più sistemi di questo tipo. "In termini astronomici, questo evento è visibile ai nostri attuali telescopi per un breve periodo, circa 2000 anni, quindi a meno che non fossimo straordinariamente fortunati ad averlo catturato, potrebbero essercene molti di più che ci stiamo perdendo altrove nell'Universo" continua l'uomo.

Che fine farà la stella alle prese con il buco nero? Quest'ultima rimarrà esattamente dove si trova, orbitando attorno al buco nero e continuando a essere lentamente spogliata per miliardi di anni. "Farà di tutto per scappare, ma non c'è scampo", ha detto King. "Il buco nero lo mangerà sempre più lentamente, ma non si fermerà mai."