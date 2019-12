Astronomi utilizzano nuova tecnica per ricavare informazioni da 30.000 stelle nane rosse

Grazie al primo rilascio dati del Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope (LAMOST), gli astronomi hanno derivato i parametri fondamentali di quasi 30.000 stelle nane rosse. I risultati sono stati pubblicati sul server prestampa arXiv il 13 dicembre.

Le nane rosse sono le stelle più comuni nella nostra galassia, nonché obiettivi eccellenti per le campagne di caccia agli esopianeti. Grazie a questi astri è possibile identificare nuovi pianeti extrasolari terrestri e super-terrestri, come quella scoperta recentemente, utilizzando le tecniche della misurazioni della velocità radiale o del transito.

Il primo rilascio di dati di LAMOST è stato pubblicato nel 2015, ed ha fornito circa 121.000 spettri di stelle nane rosse. Tuttavia, la maggior parte di questi oggetti non è stata ancora caratterizzata per quanto riguarda massa e raggio. Un team di astronomi guidato da Brianna Galgano della Fisk University di Nashville ha quindi utilizzato un metodo, chiamato "The Cannon", per determinare questi parametri da quasi 30.000 nane rosse.

In generale, i ricercatori sono riusciti a ricavare temperatura, raggio, massa e luminosità di 29.678 nane rosse. Sebbene le incertezze nei dati siano soddisfacenti, gli addetti ai lavori hanno riconosciuto che sono possibili ulteriori miglioramenti del modello al fine di ottenere risultati ancora più accurati. Gli astronomi, hanno determinato che i raggi di queste stelle sono compresi tra 0.14 e 0.66 raggi solari e con una massa compresa tra lo 0.1 e 0.71 masse solari.

Questo metodo, concludono gli astronomi, potrà essere utilizzato per i futuri rilasci di dati LAMOST al fine di ottenere dati ancora più accurati di questi incredibili corpi celesti.