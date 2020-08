Un astronomo dilettante ha trovato un pianeta grande come Saturno lontano 97 anni luce

Mentre scriviamo questa notizia il numero di esopianeti attualmente conosciuti è oltre i 4.000 confermati. A questi si aggiunge un nuovo mondo che orbita attorno a Gliese 3470, una stella nana rossa situata nella costellazione del Cancro. A differenza delle altre scoperte, però, questo nuovo corpo celeste è stato scoperto da astronomi dilettanti.

Ciò significa che non è stato utilizzato alcun strumento ad alta tecnologia. Il gruppo che ha effettuato la scoperta si chiama Habitable Exoplanet Hunting Project (HEHP) e si autodefinisce "il primo programma internazionale coordinato da astronomi dilettanti per la ricerca di esopianeti abitabili", che comprendono oltre 30 osservatori dilettanti e professionisti situati in oltre 10 paesi in 5 continenti.

Nella scoperta del nuovo pianeta, che si chiama Gliese 3470c, la maggior parte dei dati osservativi proveniva da un astronomo dilettante di nome Phillip Scott che abita a Kiowa, in Oklahoma. Queste osservazioni sono state effettuate con il suo telescopio personale da 31 centimetri, che ha costruito nel suo cortile di casa.

Il team ha osservato tre transiti del potenziale pianeta (effettuati tra i mesi di dicembre 2019 e maggio 2020) e secondo loro potrebbe avere un periodo orbitale di 66 giorni. Sempre secondo gli esperti, il corpo celeste potrebbe trovarsi nella zona abitabile della sua stella. Tuttavia, il pianeta stesso è troppo grande per essere simile alla Terra, con una dimensione di oltre 9.2 volte il raggio del nostro pianeta, posizionandolo più simile alle dimensioni di Saturno.

Servono ulteriori conferme, sia riguardo al periodo orbitale del pianeta che della sua esistenza in generale.