La commuovente storia di Lewis Swift e quell'amore per la cometa di Halley

L'astronomo Lewis Swift è nato il 29 febbraio del 1820 e, all'età di soli quindici anni, ha conosciuto l'amore della sua vita: la cometa di Halley. Lewis decise allora che avrebbe studiato le stelle e che quel corpo celeste lui lo doveva rivedere a ogni costo. Ma, come saprete, la cometa di Halley è visibile circa una volta ogni 76 anni.

E insomma, arrivare a 91 anni quando nasci agli inizi del 1800, era un'impresa praticamente impossibile. Ma lui non si dà per vinto e fa quello che si era ripromesso di fare: studia il cielo. Il suo lavoro è stato patrocinato da Hulbert Harrington Warner, un uomo d'affari dell'epoca, che finanziò la costruzione del Warner Observatory, in modo da permettere le osservazioni di Swift. Ma, dopo che Warner andò in bancarotta (a seguito della crisi economica del 1893) Swift fu costretto a spostarsi in California, dove divenne il direttore dell'Osservatorio di Mount Lowe.



La sua cura e dedizione nel dare la caccia alle comete ha portato in frutto moltissime nozioni sulla loro provenienza, la loro traiettoria e la loro vita. E la stessa dedizione lo ha portato a scoprire l'ultima cometa all'età di ben 79 anni; troppi pochi ancora, per la cometa di Halley. Oltre alle comete poi, Swift scopre centinaia di nebulose e molte altre cose. Nel 1881 gli viene assegnato il premio Lalande, nel 1897 gli viene conferita la primissima medaglia Jackson-Gwilt mai consegnata dalla Royal Astronomical Society (che ancora pubblica studi, come quello sulle galassie primordiali) e in tutto ciò trova il tempo di sposarsi due volte, con Lucretia Hunt nel 1850 e con Carrie D. Topping nel 1864.



A lui si deve moltissimo, in astronomia, tanto che l'asteroide 5035 Swift è stato battezzato in suo onore e gli è stato dedicato un cratere di 10 km di diametro sulla Luna. E alla fine della sua vita, stanco, malato, all'età di 90 anni, il 20 aprile 1910 riuscì a vedere per la seconda volta la sua amata cometa di Halley, per poi morire soltanto pochi anni dopo, il 5 gennaio 1913.