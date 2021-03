Astronomo scopre per caso l'esplosione di una stella: la sua luce è ancora visibile

Astronomi e astrofili di tutto il mondo passano ore e ore a setacciare il cielo notturno in cerca di fenomeni particolari o eventi speciali da immortalare, ma non è facile imbattersi in qualcosa di eccezionale. Un astronomo giapponese ci è riuscito, scoprendo un'esplosione stellare.

Il corpo celeste che sembra essersi appena trasformato in una nova è situato nella regione della Costellazione di Cassiopea, e il suo (flebilissimo) bagliore è ancora visibile da chiunque abiti nell'emisfero settentrionale della Terra.

La scoperta è stata effettuata il 18 marzo 2021 dall'astronomo dilettante Yuji Nakamura della Prefettura di Mie, in Giappone. Il fortunato ha acquisito quattro fotogrammi del cielo notturno, utilizzando un obiettivo da 135 millimetri e un'esposizione di 15 secondi, notando che in alcuni di loro appariva un bagliore non indentificato, catalogato con magnitudine 9.6. Sebbene tale luminosità non sia rilevabile dagli occhi umani, è piuttosto facile osservarla invece con un telescopio dalle discrete prestazioni, quindi se siete forniti di un buon strumento fate ancora in tempo ad osservarne l'eco luminescente.

La scoperta è stata rapidamente segnalata all'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone e gli scienziati si sono concentrati per scoprire cosa rappresentasse davvero l'oggetto. Utilizzando il telescopio "Seimei" dell'Università di Kyoto, gli astronomi hanno condotto osservazioni spettroscopiche e hanno utilizzato il telescopio da 0.4 metri dell'Università per ulteriori analisi. Hanno potuto così confermare che l'evento è effettivamente quello che chiamiamo "nova", la più comune delle esplosioni stellari, e gli hanno dato il nome V1405 Cas.

La Nova non è da intendere come la spettacolare esplosione che spesso associamo alle "supernove", ma è più come una incredibile emissione di energia che avviene quando due stelle, in genere una nana bianca e una sua sorella vicina - iniziando ad interagire tra loro - portano la prima a cibarsi della seconda. Questo fagocitare della stella porta ad un accumulo di strati gassosi di idrogeno, che vengono riscaldati e compressi fino produrre a delle vere esplosioni nucleari sulla superficie della nana bianca, rendendola più luminosa.

Dopo questi cataclismatici eventi - a differenza della supernova - entrambe le stelle sopravvivono e continuano il loro ciclo vitale, non escludendo altre reazioni "nova" in futuro. In genere la luce di una nova dura per qualche giorno prima di affievolirsi.

Qualora foste interessati nel osservare l'evento, nominato "V1405 Cas", queste sono le coordinate celesti su cui puntare i vostri strumenti:

): 23h 24m 47.73s; Declinazione ( DEC ): +61° 11' 14.80";

): +61° 11' 14.80"; La zona non è molto lontana dalla stella Caph della costellazione Cassiopea.

Se siete affascinati dalla ricerca "stellare" di questi oggetti più o meno elusivi, ma non avete molta dimestichezza con il mondo dei telescopi, qui trovate la nostra Guida ai Telescopi per neofiti.