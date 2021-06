Astronomo del SETI sugli alieni: 'se visiteranno la Terra non saranno vivi'

Gli astronomi cercano la vita nell'Universo da circa un secolo, ma per adesso senza alcun successo. Le speculazioni sono tante e sicuramente ci sono tanti motivi per spiegare questo "silenzio radio" da parte di possibili civiltà extraterrestri nel cosmo. L'idea di un "primo contatto" senza dubbio è romanzata da film e libri... ed è sbagliata.

In un recente articolo per il Guardian, secondo Seth Shostak, astronomo senior del SETI Institute, se gli alieni dovessero apparire sul nostro pianeta, molto probabilmente incontreremo un'intelligenza aliena diversa da qualsiasi cosa "viva" sulla Terra.

"È improbabile che gli alieni che vedremo siano forme di vita a base di carbonio", afferma il dott. Shostak. "Le loro capacità cognitive probabilmente non saranno alimentate da una massa spugnosa di cellule che chiameremmo cervello. Probabilmente saranno andate oltre l'intelligenza biologica e, in effetti, oltre la biologia stessa", continua l'esperto. "Non saranno vivi".

Il motivo è semplice e coerente: queste possibili forme di "vita" devono comunque rispondere alle leggi della fisica, ovvero anche per loro le distanze dell'Universo possono essere un ostacolo. Per arrivare alla stella più vicina a noi (situata a circa 4 anni luce da noi) gli esseri umani - con la tecnologia attuale - impiegherebbero 75.000 anni.

Se questi possibili alieni verranno a farci visita quindi, sempre secondo Shostak, saranno disposti a percorrere certe distanze galattiche. "Le macchine", scrive l'astronomo, "non si lamenteranno se vengono rinchiuse in un'astronave per decine di migliaia di anni. Non richiedono cibo, ossigeno, servizi igienici o intrattenimento. E non insistono per avere un biglietto di andata e ritorno".

In poche parole, Shostak crede che queste possibili forme di vita siano in realtà delle macchine... o qualcosa di simile.