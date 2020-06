ASUS: fino a 300 Euro di rimborso sull'acquisto di un monitor, scheda video o scheda madre

ASUS annuncia due importanti cashback: il primo, valido fino al 21 giugno 2020, è incentrato su schede video e monitor, mentre il secondo, valido fino al 30 giugno 2020, interessa le schede madri Intel. Vediamo tutti i dettagli della promozione.

Sull'acquisto di un monitor o una scheda video ASUS è possibile ricevere fino a 300 Euro di rimborso. La promozione sarà valida fino al 21 Giugno, mentre il rimborso potrà essere chiesto dall'8 Giugno 2020 al 5 Luglio. Di seguito la lista degli importi per ciascun prodotto:

ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING - 50 €

ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING - 50 €

ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING - 50 €

ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING - 40 €

ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING - 40 €

ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING - 40 €

DUAL-RTX2070S-O8G-EVO - 40 €

DUAL-RTX2070S-A8G-EVO - 40 €

DUAL-RTX2070S-8G-EVO - 40 €

ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING - 30 €

ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-EVO-GAMING - 30 €

ROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAMING - 30 €

ROG-STRIX-RTX2060-O6G-EVO-GAMING - 30 €

ROG-STRIX-RTX2060-A6G-EVO-GAMING - 30 €

ROG-STRIX-RTX2060-6G-EVO-GAMING - 30 €

ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING - 20 €

ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING - 20 €

ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING - 20 €

ROG SWIFT PG65UQ - 300 €

ROG SWIFT PG35VQ - 200 €

ROG SWIFT PG43UQ - 100 €

ROG SWIFT PG349Q - 100 €

ROG STRIX XG27UQ - 50 €

ROG SWIFT PG279QE - 50 €

ROG STRIX XG279Q - 50 €

ROG SWIFT PG278QE - 50 €

ROG SWIFT PG258Q - 50 €

ROG STRIX XG258Q - 30 €

ROG STRIX XG248Q - 30 €

ROG SWIFT PG248Q - 30 €

VG27BQ - 30 €

VG27AQ - 30 €

VG279QM - 30 €

VG259QM - 30 €

VG278QR - 20 €

VG278Q - 20 €

VG258QR - 20 €

VG248QG - 20 €

Per quanto riguarda le schede madri e processori Intel selezionati, invece, è possibile ricevere un rimborso fino a 130 Euro. L'acquisto deve essere effettuato entro il 30 Giugno 2020, mentre i rimborsi potranno essere richiesti tra il 15 Giugno 2020 ed il 15 Luglio 2020. In questo caso per il listino completo, che è più complesso rispetto a quello dei monitor e schede video, vi rimandiamo alla pagina dedicata.