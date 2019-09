Asus: fino a 330 Euro di cashback sull'acquisto di una scheda madre e CPU Ryzen

Asus annuncia il lancio di una nuova promozione sulle schede madri, rivolta a coloro che intendono rinnovare i propri PC. Fino a Domenica 27 Ottobre infatti gli utenti potranno ottenere fino a 330 Euro di rimborso tramite cashback sull'acquisto di una scheda madre selezionata.

Il funzionamento è molto semplice. Acquistando una delle schede madri tra la X399, X470 e B450 accoppiata ad un processore AMD Ryzen fino al 27 Ottobre, sarà possibile ricevere un rimborso fino a 330 Euro.

Gli utenti dovranno effettuare la richiesta tra il 30 Settembre ed il 10 Novembre dell'anno. L'acquisto potrà essere fatto anche presso uno dei rivenditori che hanno partecipato all'iniziativa, tra cui Computer Shop, Computer Valley, Drako, ePrice, Infograf, Next, P&C Computer, PC Hunter, Syspack, Tradeco, VG Informatica, Yeppon e Zetaelle.

Come accaduto già in altre circostanze (l'offerta di questo tipo è stata proposta soprattutto da Samsung), al termine dell'acquisto bisognerà presentare ad Asus una prova d'acquisto, comprensiva di scontrino o ricevuta fiscale. All'accettazione, il produttore chiederà il codice IBAN su cui effettuare il rimborso, che ovviamente non sarà pari a 330 Euro per tutte le configurazioni e varierà a seconda dei prodotti scelti.

Qui sono disponibili i termini e le condizioni, con i relativi importi per ogni scheda madre. Per tutte le informazioni e per evadere la richiesta invece vi rimandiamo alla pagina ufficiale.