ASUS abbassa i prezzi delle sue schede video del 25%, ma c'è un problema

Mentre i prezzi delle schede grafiche continuano a calare, un produttore sembra aver preso la questione direttamente nelle proprie mani: si tratta di ASUS, che ha annunciato che ridurrà il prezzo delle sue RTX di Serie 30 fino al 25%. A quanto pare, tale riduzione entrerà in vigore già dal 1° aprile 2022.

Purtroppo, però, a quanto pare il taglio di prezzo riguarderà solo gli Stati Uniti, benché per un motivo molto preciso: lo "sconto" applicato da ASUS non dipende infatti da un miglioramento nelle tecnologie produttive o da una ripresa generale del mercato e delle supply chains, ma semplicemente dall'abolizione di una delle tariffe sui prodotti cinesi della Presidenza Trump, nello specifico quella sui beni elettronici di importazione dalla Cina promulgata nel 2021 dallo United States Trade Representative.

La questione, in realtà, è più complessa di quanto sembra: le GPU ASUS avevano evaso le sanzioni di Trump fino ai primi giorni del 2021 (gli ultimi della presidenza del tycoon), perché erano riuscite ad evitare i rincari relativi alle schede video cinesi annunciati nel 2018 dalla Casa Bianca. Tuttavia, come "colpo di coda" della propria amministrazione, Trump ha esteso anche ad ASUS le proprie tariffe, con durata pari ad un anno. All'epoca, come unica difesa contro gli aumenti, ASUS aveva dovuto alzare il prezzo di vendita delle sue schede del 25%, benché limitatamente al mercato americano.

Lo scorso 23 marzo, tuttavia, lo United States Trade Representative ha deciso di non riconfermare le sanzioni fino al prossimo anno, abrogandole. Ciò significa che ASUS potrà ridurre il MSRP delle sue GPU del 25% circa, permettendo un ulteriore sgonfiamento dei prezzi delle schede video sul mercato, benché limitato agli Stati Uniti.

La brutta notizia, però, è che la riduzione influirà solo sul MSRP, ovvero sul "prezzo consigliato dal produttore", che è ben lontano dagli effettivi prezzi di vendita delle schede grafiche in rete: ciò significa che, anche se il taglio di prezzo dovesse verificarsi, probabilmente la sua entità sarà minore del previsto. Per esempio, a gennaio le ASUS RX 6500 XT avevano un prezzo altissimo, ben maggiore di quello consigliato dalla compagnia cinese.