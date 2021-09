ASUS, si allarga la lista dei Gold Store: nuova apertura a Milano

ASUS ha annunciato una nuova espansione della rete di rivenditori ufficiali sul territorio italiano. La società infatti ha inaugurato un nuovo Gold Store a Milano, insieme a Next, in via Vitruvio 3.

Come evidenziato dalla compagnia, il nuovo negozio entrerà a far parte della rete Gold Store che conta 30 punti vendita sul territorio nazionale e riprende il format classico con design minimalista composto da materiali originali e raffinati ed un'atmosfera accogliente e rilassante ma anche innovativa, creativa ed all'avanguardia.

Giovedì 9 Settembre alle ore 15 l'illustratore Carlo Alberto Giardina sarà presente all'ASUS Gold Store di Milano per un meet&greet con tutti coloro che vorranno partecipare all'inaugurazione del punto vendita. Sarà anche l'occasione per ricevere un omaggio digitale da lui personalizzato, realizzato con il nuovo ASUS ZenBook Pro Duo.

“ASUS da oltre 30 anni è sinonimo di innovazione, e oggi siamo estremamente orgogliosi di poter celebrare questo nostro punto di forza unito alla creatività, dando voce ad un giovane artista emergente che, con i nostri prodotti, è riuscito a dar sfoggio delle sue capacità artistiche in una grafica esclusiva, che sarà possibile ritrovare per le strade di Milano. Quale momento migliore per celebrare la creatività, durante la Milano Design Week, all’interno del nostro nuovo ASUS Gold Store di Milano, che vuole diventare un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di innovazione e non, ponendosi come centro consulenziale e avvicinando tutta la comunità di Milano alla tecnologia” afferma Lavinia Fogolari, Marketing Manager di ASUS Italia.