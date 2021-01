ASUS alzerà i prezzi di schede madri, schede grafiche e componenti PC

ASUS in queste ore ha rilasciato un annuncio che non piacerà affatto agli utenti: nel 2021 la società aumenterà i prezzi per tutte le componenti per PC (schede madri, schede grafiche e altro ancora), una novità che giunge poco prima delle varie conferenze firmate ASUS attese per il grande evento tech CES 2021.

Il messaggio pubblicato dal Technical Product Marketing Manager di ASUS, Juan Jose sulla loro pagina Facebook ASUS PC DIY è il seguente: “Abbiamo un annuncio in merito alle variazioni di prezzo MSRP che entreranno in vigore all'inizio del 2021 per la nostra pluripremiata serie di schede grafiche e schede madri. Il nostro nuovo prezzo consigliato riflette l'aumento dei costi per i componenti. costi operativi e attività logistiche più una continuazione delle tariffe di importazione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri fornitori e partner logistici per ridurre al minimo gli aumenti di prezzo. ASUS apprezza molto la tua continua attività e il tuo supporto mentre navighiamo in questo periodo di cambiamenti di mercato senza precedenti.”

Le ragioni dietro questo aumento dei prezzi includono l'aumento del costo dei componenti necessari per assemblare il prodotto finito, un aumento dei costi operativi, delle attività logistiche e le tariffe di importazione. La fase di spedizione e logistica è infatti divenuta particolarmente dispendiosa a causa del lockdown dovuto dal COVID-19. Essendo che ASUS non è l’unica azienda soggetta a questi problemi, ci possiamo aspettare altri aumenti dei prezzi delle componenti PC da parte di altri produttori.

Un esempio lo si può già vedere sul mercato statunitense, dove la scheda grafica Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC è passata dagli 899,99 Dollari a 1079,99 Dollari su Newegg; anche il modello TUF Gaming è passato da 809,99 Dollari a 969,99 Dollari. Anche le schede madri per la serie AMD 500 e la prossima piattaforma della serie Intel 500 vedranno un aumento dei prezzi nel corso delle prossime settimane.

Intanto ASUS sta lavorando molto sulla linea TUF Gaming: non solo stanno per arrivare i nuovi portatili da gaming, ma a inizio dicembre 2020 è stato lanciato il modello custom ASUS TUF GAMING Radeon RX 6900 XT.