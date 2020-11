ASUS, le AMD Radeon RX 6800 e 6800 XT custom ROG saranno poche al lancio

Brutta notizia per chi era alla ricerca di una scheda grafica AMD Radeon RX 6800 o 6800 XT custom di casa ASUS, già annunciate nelle versioni ROG Strix e TUF Gaming: l’azienda taiwanese stessa ha infatti comunicato a Sweclockers Forums, tramite il rappresentante David Hammer, che ci saranno scorte basse di Radeon RX 6800 XT al lancio.

Stando a quanto riportato anche da Wccftech, il comunicato sarebbe il seguente: “[Lo stock di AMD Radeon RX 6800 XT] sarà piuttosto limitato, ci saranno più versioni base e meno XT. Ci aspettiamo che tutto sarà sparito in pochi minuti. 1-2 settimane dopo inizieremo a consegnare le nostre schede Partner e anche in quel caso la domanda probabilmente continuerà a essere elevata”.

Non solo, ma Hammer avrebbe anche confermato che le Radeon RX 6800 saranno disponibili sempre circa 1-2 settimane dopo il lancio, probabilmente in quantità comunque non elevate. Si parla comunque delle GPU custom di casa ASUS e, per questo motivo, nel caso di altri brand questo problema potrebbe anche non verificarsi. In ogni caso, le motivazioni di questa mancanza di scorte a disposizione di ASUS sarebbe da imputare alla domanda sorprendentemente elevata.

Nel subreddit di AMD un utente avrebbe scritto: “Ieri ho chiesto a un negozio polacco informazioni sui preordini e hanno confermato che ci sarà un'opzione ma non sanno ancora quando. Inoltre, hanno detto che si aspettano problemi con le scorte come era con le GPU Nvidia". L’azienda di Lisa Su avrebbe comunque promesso che stanno lavorando con rivenditori e partner per impedire ai bot di mettere le mani sulle schede grafiche al momento del lancio, problema che si è verificato non solo con le NVIDIA GeForce RTX 3000 ma anche con le CPU desktop AMD Ryzen 5000 uscite ieri e da noi recensite nelle varianti 5800X e 5900X, attualmente disponibili su eBay e altri siti a prezzi decisamente più alti rispetto a quelli proposti dalle rispettive aziende.

Ricordiamo intanto che ASUS ha anche svelato le nuove schede madri ROG per CPU AMD Ryzen 5000 con architettura Zen 3, nello specifico i modelli ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO e ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi.