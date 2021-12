Asus annuncia l'arrivo in Italia del Chromebook 2in1 Asus CZ1

Dopo il keynote Asus Break All Limits, in cui si è celebrato l'avvento della nuova architettura ibrida di Intel con un'incredibile gamma di schede madri Asus ROG, Prime e TUF, il produttore di Taipei annuncia ufficialmente l'arrivo della sua ultima creazione in Italia.

Con un form factor unico, versatile e compatto, dotato di tastiera completamente rimovibile e pennino digitale incluso, il nuovo Asus Chromebook CZ1 rappresenta un'ottima occasione per chi è alla ricerca di un compagno di studio adatto a essere utilizzato pressoché ovunque.

Siamo di fronte a un laptop dotato di sistema operativo ChromeOS con display FullHD da 10,1 pollici certificato TÜV Rheinland, con doppia fotocamera, una sul fronte ideale per meeting e videochiamate, e una posteriore da 8MP a uso fotografico.

Tra i punti di forza spiccano anche la certificazione militare MIL-STD 810H, la batteria con 11 ore di autonomia garantite, un ottimo audio e l'esperienza che caratterizza i notebook con OS Google. Ad animare il tutto, sotto la scocca, troviamo un processore octa-core fino a 2.0 GHz prodotto da MediaTek, GPU Mali-G72, 4GB di RAM LPDDR4X e 64GB di memoria di archiviazione su eMMC.

Trasversale come un notebook, per via della tastiera, ma trasportabile come un tablet, dato che è completamente detachable, rinforzato con angoli in gomma e con copertura magnetica ad angolo libero. La disponibilità in Italia è immediata ed è possibile acquistarlo su Amazon a 399 euro con spedizione Prime e IVA inclusa.