ASUS annuncia la disponibilità in Italia del nuovo Zephyrus S17

Nel corso della nostra recensione di Asus ROG Zephyrus S17 abbiamo provato a raccontare le sensazioni che può restituire all'utente un desktop replacement di questa caratura. Adesso finalmente tutti potranno provarlo con mano.

I nuovi Zephyrus S17 e M16 sono stati presentati solo a maggio di quest'anno, mostrando al mondo come sarebbe cambiata la lineup Asus nel corso di questo atipico 2021, in cui assemblare un sistema desktop per molti è diventato un vero incubo.

Per questo motivo, si è finalmente iniziata a comprendere l'importanza di questa fondamentale categoria di portatili meno portatili. In realtà, nonostante l'abbondante diagonale, le dimensioni dell'S17 non rappresentano un reale ostacolo per il suo trasporto e lo stesso si può dire per il peso, caratteristiche particolarmente contenute rispetto a quanto l'industria era in grado di proporre appena qualche anno fa, con mastodontici sistemi di fascia alta e altrettanto generosi caricabatterie a corredo.

Oggi Asus è riuscita a inserire un display WQHD a 165Hz o un pannello 4K a 120Hz all'interno di una diagonale da 17 pollici con aspect ratio 16:9, il tutto incastonato in una scocca semi-borderless, sulla quale in questa nuova iterazione fa capolino addirittura una essenziale webcam a uso ufficio.

Sotto la scocca troviamo il meglio che l'industria abbia da offrire, con processori Tiger Lake di undicesima generazione, in particolare l'Intel Core i9-11900H, e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con TGP fino a 140W. Fra le componenti che hanno destato più stupore al lancio, troviamo un impressionante SSD con velocità di lettura sequenziale fino a 7 GB/s ed eventuale supporto a soluzioni M.2 configurate in RAID0.

La vera ciliegina sulla torta è rappresentata dalla tastiera, in questa nuova iterazione ricollocata in alto, in posizione tradizionale e inserita all'interno dell'iconico pannello Rising che le conferisce un angolo di inclinazione di 5 gradi, perfetto per la digitazione in totale comfort. I tasti, oltretutto, sono sviluppati con switch opto-meccanici proprietari che forniscono un feedback particolarmente soddisfacente.

Il nuovo Asus ROG Zephyrus S17 sarà disponibile a un prezzo consigliato a partire da 3899€ sullo store ufficiale Asus, nei negozi specializzati e, prossimamente, anche su Amazon.