ASUS annuncia l'evento di ROG Phone 6: For Those Who Dare

Dopo le prime avvisaglie relative all'imminente arrivo di ASUS ROG Phone 6, l'azienda taiwanese ha ufficializzato l'evento For Those Who Dare, legato ovviamente alla nuova serie di smartphone da gaming.

Comunicato stampa: Milano, 2 giugno 2022 - ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi l'evento virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare, un evento virtuale che svelerà la nuova serie ROG Phone 6 e una nuova linea di accessori e cuffie da gioco. L'evento sarà arricchito anche da un esclusivo ed emozionante showmatch con noti influencer che si sfideranno utilizzando la nuova serie ROG Phone 6. L'evento, che si svolgerà esclusivamente online, avrà luogo il 5 luglio 2022 alle ore 14:00.

All'evento, ROG annuncerà il tanto atteso ROG Phone 6, con l'ultima piattaforma 5G Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Grazie all'esclusiva tecnologia di ottimizzazione ROG, ROG Phone 6 raggiunge un'impressionante frequenza di aggiornamento di 165 Hz, introducendo una nuova era per le prestazioni degli smartphone da gioco e offrendo ai giocatori un incredibile vantaggio competitivo. Il ROG Phone 6 presenta anche un nuovo look, caratteristiche uniche, un impressionante ecosistema di accessori e un'entusiasmante gamma di cuffie da gioco. Per supportare le impressionanti prestazioni della serie ROG Phone 6, un nuovo sistema di raffreddamento offre capacità senza pari.

L’evento ROG Phone 6: For Those Who Dare introdurrà nuove tecnologie, velocità più elevate e un ampio ecosistema di prodotti e accessori per creare esperienze di gioco più coinvolgenti. Per vedere la serie ROG Phone 6 in azione, i partecipanti potranno rimanere dopo l'evento per l'esclusivo showmatch che avrà come protagonisti noti influencer del mondo gaming.

Per partecipare alla presentazione della nuova serie ROG Phone 6, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di ROG.