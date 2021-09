ASUS annuncia la nuova gamma di laptop ProArt e VivoBook con schermi OLED

ASUS, in occasione dell'evento Create the Uncreated, ha annunciato un'importante espansione dell'ecosistema ProArt, a cui si aggiungono una serie di nuovi modelli con schermi OLED.

Partendo dal ProArt StudioBook Pro 16 OLED e ProArt StudioBook 16 OLED, si tratta di due soluzioni progettate per i creativi e professionisti. Partendo dal modello Pro, gli utenti potranno godere della potenza del processore AMD Ryzen 5000 o dell'Intel Xeon di terza generazione, a cui si aggiunge la GPU NVIDIA RTX A2000 o A5000. Lo schermo da 16 pollici 4K OLED HDR 16:10 offre una gamma di colori DCI-P3 al 100%, ed ha anche ottenuto la certificazione PANTONE e Calman, insieme alla precisione del colore Delta-E < 2 calibrata in fabbrica e l'accreditamento VESA DisplayHDR 500 True Black. E' presente anche il primo controller rotativo al mondo, per ottenere un controllo creativo rapido, intuitivo e preciso. Il portatile dispone anche di un SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4, fino a 64 gigabyte di RAM DDR4 a 3200 MHze le porte Thunderbolt 4 o USB 3.2 Gen 2 Type-C, a cui si aggiunge l'HDMI 2.1 ed un lettore di schede SD Express 7.0.

Su ProArt StudioBook 16 OLED invece troviamo i processori AMD Ryzen Serie 5000 o Intel Core i9 e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 o 3060. Il laptop dispone anche degli NVIDIA Studio Drivers e di un display da 16 pollici 4K OLED HDR 16:10 con copertura della gamma colori DCI-P3 al 100% e le stesse certificazioni del modello Pro. Anche qui troviamo l'ASUS Dial, la rotellina manuale per regolazioni rapide ed intuitive. Il laptop dispone anche di un ampio comparto di connettività, con l'SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 ultraveloci, fino a 64 gigabyte di RAM DDR4 a 3200 MHz e le ultime porte Thunderbolt 4 o USB 3.2 Gen 2 Type-C a cui si aggiunge l'HDMI 2.1 ed un lettore di schede SD Express 7.0

Novità anche per la gamma VivoBook Pro. Il VivoBook Pro 14X/16X OLED include un display NanoEdge 4K OLED da 14 o 16 pollici, i processori mobili AMD Ryzen 5000 Serie H o Intel Core i7 e grafica fino alla NVIDIA GeForce RTX 3050. ASUS porta anche in questi modelli il DialPad per il controllo preciso ed intuitivo, oltre che un sistema di raffreddamento a doppia ventola e batteria con capacità fino a 96 Wh. Il VivoBook Pro 14/15 OLED invece sfoggia uno schermo NanoEdge 2.8K/FHD OLED da 14 o 15 pollici e l'audio certificato Harman Kardon. Il laptop è dotato dei più recenti processori AMD Ryzen 5000 H Series o Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, sistema di raffreddamento a doppia ventola e WiFi 6.

Asus rinnova anche la linea ZenBook con il nuovo ZenBook Pro Duo 15 OLED da 15,6 pollici con ScreenPad Plus inclinabile, ovvero un touchscreen secondario da 14 pollici che si integra perfettamente al touchscreen principale 4K OLED HDR NanoEdge. Gli utenti potranno godere delle prestazioni del processore Intel Core fino a 9 e schede grafiche di ultima generazione come la GeForce RTX 3070.

Infine, troviamo lo ZenBook 14X OLED e lo ZenBook 14 Flip OLED, i nuovi portati leggeri, sottili e compatti con touchscreen 16:10 4K OLED HDR NanoEdge e processori Intel Core di 11a generazione o AMD Ryzen 5000 H-Series.

Disponibilità e prezzi saranno annunciati successivamente.