ASUS annuncia le sue GPU GeForce RTX 4090 e 4080: tra ROG Strix e TUF

Si è conclusa da poco la presentazione delle NVIDIA GeForce RTX 4090 e 4080. Potevano dunque mancare gli annunci delle schede video legate ad aziende come ASUS? Ovviamente no e infatti siamo qui a trattare le novità sul fronte ROG Strix e TUF.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Guru3D e Videocardz, la società taiwanese ha svelato un'ampia gamma di GPU. L'ufficialità è arrivata mediante un apposito evento andato in onda sul canale YouTube di ROG Global: ASUS ha colto l'occasione per annunciare principalmente ROG Strix GeForce RTX 4090, TUF Gaming GeForce RTX 4090, ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB e TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB.

Ad attirare maggiormente l'attenzione è stata ROG Strix GeForce RTX 4090, che mira a offrire il top in termini di risoluzione e refresh rate. L'area per la dissipazione per questa scheda video è stata incrementata del 30% rispetto alla precedente ROG Strix GeForce RTX 3090. Non manca inoltre un'illuminazione ARGB compatibile con Aura Sync, che ritroviamo anche nella TUF Gaming GeForce RTX 4090.

Per ulteriori dettagli in merito a quanto annunciato, potete fare riferimento al portale ufficiale di ASUS ROG (nonché eventualmente prendere visione in replica dell'evento). In ogni caso, ai modelli citati in precedenza si aggiungono anche ROG Strix GeForce RTX 4080 12GB e TUF Gaming GeForce RTX 4080 12GB.