ASUS annuncia un hard disk esterno con Aura Sync e crittografia AES-256

ASUS ha presentato la sua nuova famiglia di dispositivi di archiviazione esterna FX, destinati ai giocatori e dotati dell'illuminazione Aura Sync RGB. Le unità FX possono memorizzare fino a 2 TB di dati e sono dotati di software per i backup automatici.

I dischi rigidi esterni ASUS FX si basano su HDD da 2,5 pollici/7 mm con capacità da 1 TB o 2 TB e bridge USB 3.0-to-SATA ASM1153E, che supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Gli HDD esterni sono dotati di un programma in grado di eseguire automaticamente il backup dei dati da PC, dispositivi mobili, cloud storage e, in qualche modo, "social media". ASUS afferma che gli HDD FX sono compatibili con Microsoft Windows 7/8/10 e MacOS 10.8 e versioni successive. Queste unità supportano anche la crittografia AES-256, ma non è chiaro se ASUS utilizzi unità auto-crittografiche o semplicemente crittografi i dati utilizzando il suo software.

Gli hard disk esterni ASUS FX sono attualmente elencati sul sito web ufficiale della società, quindi ci si aspetta che arrivino sul mercato, perlomeno quello statunitense, nel corso delle prossime settimane. Al momento, non abbiamo alcuna informazione relativa al possibile approdo di questi prodotti sul mercato nostrano, ma non mancheremo di informarvi in merito nel caso ci siano novità.