ASUS annuncia in Italia nuovi router TUF Gaming e ROG per gaming con WiFi 6

Dopo l’annuncio in Italia delle schede madri X570, per quattro modelli pensati per soddisfare ogni esigenza, ASUS torna nel Belpaese per annunciare la disponibilità del primo router della serie ASUS TUF Gaming, il TUF Gaming AX5400, e dei modelli ROG Strix GS-AX5400 e GS-AX3000.

Tutti i modelli citati sono progettati per garantire performance elevate, grazie al supporto allo standard WiFi 6 per velocità fino a 5400 Mbps e alle funzioni Mobile Game Mode, Gaming Port e Gear Accelerator, e massima sicurezza grazie a VPN Fusion per utilizzare contemporaneamente una connessione VPN e una connessione standard, Instant Guard per creare un tunnel dati VPN sicuro per il router, e ASUS AiProtection Pro per la massima sicurezza su tutti i dispositivi connessi.

Scendendo nel dettaglio, TUF Gaming AX5400 è un router progettato per offrire prestazioni elevate anche in ambienti ad alta densità di dispositivi grazie alla larghezza di banda totale combinata fino a 5400 Mbps, alla copertura più ampia fino all'80% rispetto alle generazioni precedenti, configurazione MU-MIMO 4x4, antenne separate da 2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferenze, beamforming per maggiore stabilità della connessione e modulazione OFDMA per consentire al segnale di viaggiare più lontano.

Il design del router TUF Gaming AX5400 mantiene lo stile del resto della gamma TUF: aspetto futuristico ed aggressivo, sei antenne e il classico tocco RGB con supporto ad Aura Sync sul logo posto sul pannello frontale.

ROG Strix GS-AX5400, invece, si presenta con il classico design Republic of Gamers anch’esso moderno e con trama a matrice di punti, oltre che supporto ad Aura RGB per personalizzare gli effetti di luce. Come per TUF Gaming AX5400, lo standard WiFi 6 dual band permette di raggiungere la larghezza di banda di 5400 Mbps su frequenza a 5 GHz. Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO migliorano l'efficienza della rete in ambienti ad alta densità di dispositivi, offrendo fino a 4 volte la capacità di rete del WiFi 5, pur mantenendo totale compatibilità con tutti i dispositivi WiFi esistenti.

ROG Strix GS-AX3000 adotta il medesimo design, tuttavia la velocità è inferiore: si parla di 3000 Mbps sempre in WiFi 6 su canali a 160 MHz, per latenza minima, velocità superiore, copertura estesa e massima efficienza energetica. Il focus è posto sul gaming piuttosto che sullo streaming, come si può notare dalla presenza della porta Gaming dedicata con assegnazione automatica delle priorità a qualsiasi dispositivo connesso al router. Funzioni come il suddetto Gear Accelerator, invece, massimizzano le prestazioni del dispositivo in uso, mentre Game Boost si adatta al videogioco aperto e cambia nuovamente le priorità di utilizzo della rete.

Dai PC ai laptop, passando per smartphone, console e tablet, questi router proposti da ASUS puntano alle massime prestazioni e alla massima sicurezza. A quest’ultimo proposito, tutti e tre i modelli citati includono gratuitamente e a vita ASUS AiProtection Pro, suite dedicata alla protezione della rete che normalmente costerebbe oltre 50 Euro all’anno

Per quanto riguarda i prezzi consigliati da ASUS, eccoli di seguito:

ASUS ROG Strix GS-AX5400 è disponibile al prezzo di 269,00 Euro IVA inclusa;

ASUS ROG Strix GS-AX3000 è disponibile al prezzo di 199,00 Euro IVA inclusa;

ASUS TUF Gaming AX5400 è disponibile a 159,00 Euro IVA inclusa.

