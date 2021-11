Asus annuncia il lancio di Android 12 per ZenFone 8, ZenFone 7 e ROG Phone

ASUS comunica oggi il lancio di Android 12 per la serie ZenFone 8, Zenfone 7 e ROG Phone. Si tratta di un passaggio fondamentale, che andrà ad interessare tre degli smartphone di punta della società e, come avvenuto anche in precedenza, le finestre di lancio saranno diverse.

Per la serie Zenfone 8, il major update sarà disponibile a partire da dicembre 2021, a seguire invece toccherà alla serie ROG Phone 5 e 5s, nel corso del primo trimestre del 2022. Per la serie Zenfone 7 e ROG Phone 3, invece, gli aggiornamenti sono attesi nella prima metà del 2022.

Questa nuova versione del sistema operativo erediterà molte delle modifiche principali introdotte nella build ufficiale di Android 12, mantenendo però le caratteristiche classiche di ASUS per la gestione della batteria e prestazioni. Per i modelli ZenFone la nuova release del software includerà anche alcune modifiche specifiche per la ZenUI, che garantiranno una navigazione più semplice, pannelli di controllo semplificati, maggiore visibilità per un migliore controllo e più opzioni di personalizzazione.

ASUS sottolinea di aver già reclutato gli utenti ZenFone 8 per la consueta fase di beta testing del nuovo sistema operativo. Durante questo lasso di tempo sarà possibile identificare e correggere i bug per mettere tra le mani degli utenti finali un software privo di problemi.

