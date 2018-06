Asus annuncia il lancio italiano di ZenFone 5Z: si parte da 499 Euro

Dopo averlo mostrato, all'inizio dell'anno, al Mobile World Congress di Barcellona, Asus ha annunciato il lancio italiano di ZenFone 5Z, lo smartphone top di gamma 2018 che sarà disponibile in preordine in Italia da Lunedì 4 Giugno in due diverse configurazioni, al prezzo di 499 Euro.

Basato sul processore Snadpragon 845 octa-core, il dispositivo sarà disponibile nella variante con 6 e 8 gigaybyte di RAM e memoria interna da 64 e 256 gigabyte. Lo schermo che troviamo è da 6,2 pollici Full HD+, IPS, con aspect ratio di 19:9 e filtro Blue-Light, che riduce la stanchezza degli occhi.

A livello fotografico troviamo un sistema intelligente a doppia fotocamera basato su un principio di adattamento ed apprendimento, che garantirà foto perfette. A riguardo gioca un ruolo fondamentale il sensore Sony IMX363, con fotocamera secondaria grandangolare da 120 gradi che collabora insieme a funzionalità d'IA, tra cui AI Scene Detection, AI Photo Learning, Real-time Portrait e Real-time Beautification. La lente è in grado di registrare video in 4K UHD a 60fps.

La fotocamera frontale, invece, è da 8 megapixel, con campo visivo di 84 gradi e lunghezza focale di 24 millimetri.

Il dispositivo include una batteria da 3300 mAh con ASUS BoostMaster ed AI Charging, ed è basato su Android Oreo con interfaccia Asus ZenUI 5.0.

Zenfone 5Z è dotato di due altoparlanti stereo a cinque magneti che riproducono un suono ricco e profondo, controllati da due amplificatori che assicurano il massimo volume proteggendoli dai danni. Zenfone 5Z supporta i file Hi-Res Audio codificati a una frequenza di campionamento di 24-bit/192KHz per una qualità 4 volte migliore di quella di un CD. Per garantire un'esperienza d'ascolto eccezionale, oltre al set di auricolari compatibili Hi-Res Audio incluso nella confezione, Zenfone 5Z supporta anche le cuffie DTS Headphone: X che offrono un surround virtuale a 7.1 canali, per un'esperienza di visione e di gioco particolarmente coinvolgente.

Il dispositivo sarà disponibile nella configurazione 6GB RAM/64GB ROM in modalità pre-order a partire da lunedì 4 giugno su e-shop ASUS e presso gli ASUS Gold Store al prezzo suggerito al pubblico di Euro 499,00, IVA inclusa. La versione con 8GB RAM/256GB ROM sarà, invece, disponibile in anteprima su e-shop ASUS al prezzo di Euro 599,00, IVA inclusa, a partire da metà giugno.

All’interno della confezione è inclusa anche una custodia bumper morbida trasparente.