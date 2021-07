ASUS annuncia il primo monitor gaming 4K mini LED a 144Hz

ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia del primo monitor da gaming al mondo con pannello mini-LED 4K HDR con refresh rate a 144Hz e luminosità di picco di 1400 Nits. Il ROG Swift PG32UQX, questo il nome del monitor, ha una diagonale da 32 pollici ed è dotato di tecnologia Display Stream Compression.

La retroilluminazione mini-LED con full-array local dimming è a 1.152 zone indipendenti ed ha ottenuto anche la certificazione DisplayHDR 1400. Presente ovviamente anche il supporto NVIDIA G-Sync Ultimate che fornisce un HDR realistico, contrasto straordinario, colori cinematografici e gameplay a bassa latenza. La tecnologia Quantum-Dot e la profondità di colore a 10 bit, che si aggiunge ad un'ampia gamma cromatica DCI-P3, è invece in grado dia ssicurare colori realistici.

Il monitor ovviamente include anche un'ampia gamma di funzioni ad hoc per il gaming, come l'OLED LiveDash e OSD Dial che migliorano le esperienze utente. L'OLED LiveDash integrato sulla cornice inferiore, nello specifico, può essere programmato ed è in grado di mostrare inforamzioni di sistema base come le temperature, i voltaggi, la velocità della ventola o la frequenza di sistema. LiveDash invece può mostrare immagini ed animazioni personalizzate, ma consente anche di regolare le impostazioni di base come la luminosità.

ROG Swift PG32UQX è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 3.499,00 € IVA inclusa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Asus.