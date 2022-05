ASUS annuncia il primo monitor da gaming con G-Sync a 500Hz del mondo

NVIDIA ed ASUS hanno annunciato in giornata odierna il primo monitor G-Sync a 500Hz al mondo, in occasione della conferenza tenuta Computex 2022. Si chiama ROG Swift 500Hz ed i prezzi ancora non sono stati resi noti, ma le specifiche sono davvero interessanti.

NVIDIA ha spiegato che se i 500Hz per molti potrebbero sembrare eccessivi, per i giocatori competitivi questo monitor rappresenta una manna dal cielo in quanto in grado di offrire loro prestazioni superiori. Nel corso del keynote, NVIDIA ha utilizzato la telecamera Phantom VEO 640S per mostrare le potenzialità del monitor: si tratta di una fotocamera con 72GB di RAM che ha permesso alla compagnia di registrare un gameplay di valorant fino a 1000 fps.

La società ha osservato che questo nuovo monitor a 500Hz faciliterà il target tracking grazie ad animazioni più fluide ed un minore ghosting, che ridurrà al minimo le distrazioni durante i giochi.

Tra le altre funzioni del monitor da 24 pollici troviamo il Reflex Analyzer di NVIDIA che misura la latenza del sistema, a cui si aggiunge una modalità G-Sync eSports con vibrazione regolabile che fa “attraversare i cristalli LCD alla luce”. Asus sottolinea anche che il pannello utilizza una nuova tecnologia eSports TN (E-TN) che garantisce tempi di risposta migliori del 60% dei pannelli TN standard.