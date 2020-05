ASUS annuncia le nuove schede madri con AMD B550 e PCIe 4.0

ASUS annuncia le schede madri con chipset AMD B550, nuova lineup che porta il potenziale di PCI Express 4.0 alla portata di tutti e offre soluzioni innovative come WiFi 6, Ethernet a 2,5 Gbps, elevata potenza di alimentazione, velocità DRAM aumentata, BIOS Flashback e supporto alla tecnologia AI noise-cancelling.

La nuova tecnologia di eliminazione del rumore agisce come filtro avanzato sul microfono, andando ad eliminare il rumore di fondo coì da avere una comunicazione sempre cristallina.

ROG Strix B550-E Gaming

ASUS ha realizzato ROG Strix B550-E Gaming con un occhio rivolto ai processori ad alte prestazioni di AMD e alle configurazioni con più schede di espansione. Il socket AM4 è affiancato da con 14 + 2 fasi VRM per prestazioni affidabili anche sotto carichi sostenuti da CPU multi-core, mentre i SafeSlot PCIe x16 supportano multi-GPU in configurazioni SLI o CrossFireX.

I sei connettori dedicati alle ventole e quelli dedicati a AiO e pompa danno spazio alla creazione di build sia semplici che avanzate. I controlli Q-Fan con rilevamento automatico della velocità della ventola semplificano il mantenimento di temperature e livelli di rumore bassi. I doppi slot M.2 possono contenere SSD fino a 110 mm di lunghezza, entrambi coperti da dissipatori per impedire il throttling termico in presenza di carichi intensi. Strix B550-E Gaming dispone anche di controller Ethernet a 2,5 Gbps, WiFi 6 con tecnologia Intel e supporto Bluetooth 5.1.

La connettività USB è particolarmente abbondante su Strix B550-E: tre connettori USB 3.2 di seconda generazione (uno di tipo C e due di tipo A), oltre a un numero cospicuo di porte USB 3.2 di prima generazione e USB 2.0. ASUS ha incluso un connettore USB 3.2 Gen 2 sul pannello frontale compatibile con i case di ultima generazione.

Il chip audio SupremeFX S1220A di fascia alta è accompagnato da una pratica porta USB-C per il rilevamento automatico del tipo di segnale del dispositivo, questa può essere quindi utilizzata sia per i dispositivi audio di tipo C sia per la connettività USB standard. Sono disponibili in totale quattro header RGB: due standard e due Gen 2 con controllo sul singolo LED, latenza ridotta e configurazione automatica.

Sono inoltre presenti BIOS FlashBack per l'aggiornamento del firmware senza CPU e riconfigurazione del pulsante di ripristino FlexKey.

ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)

ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) fornisce una ottima base di partenza per chi desidera una scheda madre orientata alle prestazioni. Il design a 12 + 2 fasi è adatto ai i migliori chip Ryzen, mentre i connettori di alimentazione ausiliaria ProCool 8 + 4 pin assicurano un'alimentazione costante e stabile.

Questo modello include la connettività Ethernet Intel I255-V 2,5 Gbps e il supporto WiFi 6 tramite adattatore Intel AX200, oltre ad un’esperienza sonora avanzata grazie a SupremeFX S1220A.

Lato personalizzazione, è possibile aggiungere strip LED RGB standard e Gen2, il tutto con il pieno supporto Aura Sync.

ROG Strix B550-I Gaming

ROG Strix B550-I Gaming è progettata per build di piccole dimensioni ma con grandi ambizioni. Il formato Mini-ITX fa spazio a un singolo slot PCIe 4.0 x16, ma il fattore di forma compatto presenta altri vantaggi. Strix B550-I Gaming può portare moduli DIMM compatibili fino a 5100 MHz e oltre. Le fasi 8 + 2 VRM si adattano perfettamente ai chip Ryzen di terza generazione. Il raffreddamento attivo su VRM e un connettore a otto pin con il nostro design ProCool II assicurano che l'erogazione di energia rimanga sempre stabile.

Il pannello I / O preinstallato è dotato di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A, un connettore Ethernet Intel I225-V 2.5 Gbps e un adattatore Intel AX200 WiFi 6 e Bluetooth 5.1. È più probabile che le build piccole abbiano collegata una memoria esterna veloce, quindi gli ingegneri ASUS hanno aggiunto un connettore USB 3.2 Gen 2 sul pannello frontale, per la massima compatibilità con i case più recenti. I connettori da 3,5 mm sono tutti illuminati a LED in colori unici per consentire una facile identificazione quando si collegano altoparlanti, cuffie o microfoni. Esiste anche una porta audio USB-C con filtro antirumore per i microfoni e le cuffie corrispondenti.

ASUS TUF Gaming B550-Plus

ASUS TUF Gaming B550-Plus presenta un design 8 + 2 DrMOS VRM e diversi heatsink di grandi dimensioni sopra gli slot VRM, chipset e M.2, assicurano che tutti i componenti rimangano a basse temperature, soprattutto sotto carico. Lo slot PCIe 4.0 x16 principale è supportato dal rinforzo SafeSlot per schede grafiche più pesanti, mentre un connettore ausiliario ProCool offre maggiore tranquillità quando si utilizzano CPU bisognose di energia.

I due slot M.2 accettano entrambi dispositivi lunghi fino a 110 mm, mentre il duetto di slot PCIe x16 supporta le configurazioni CrossFireX.

Il codec audio Realtek S1200A in questo modello è ulteriormente migliorato dal supporto personalizzato DTS per la virtualizzazione del suono surround 3D delle cuffie, dando vita a film e giochi compatibili con un audio posizionale preciso.

L'estetica TUF può essere ulteriormente arricchita grazie ad un header LED RGB Gen 2 e due standard.

TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)

ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) utilizza molte delle funzionalità di TUF Gaming B550-Plus e le riconfigura su uno spazio ridotto in formato microATX. La differenza principale è che uno degli slot M.2 accetta dispositivi standard da 80 mm anziché unità da 110 mm più lunghe. In cambio, questo modello offre un prezzo più attraente da abbinare alle sue dimensioni ridotte.

TUF Gaming B550M-Plus è disponibile in due varianti: con o senza un Intel AX200 WiFi 6 e controller e antenne Bluetooth 5.1. Indipendentemente dalla scelta, l'utente gode di connettività Ethernet a 2,5 Gbps, audio Realtek S1200A con supporto DTS .

ASUS Prime B550-Plus

La scheda madre ASUS Prime B550-Plus è pronta per supportare un sistema di gioco di fascia media o servire da solida base per un sistema dedicato alla produttività. Questo modello si adatta ai chip Ryzen di fascia media ed è dotato di dissipatori sopra VRM e chipset per garantire stabilità.

I doppi slot PCIe x16 supportano CrossFireX, nel caso si avesse bisogno di un sistema dual-GPU, mentre la coppia di slot M.2 accetta unità da 110 mm. Se le porte USB 3.2 di seconda generazione non sono sufficienti, può essere collegata la scheda opzionale ASUS ThunderboltEX 3 per una larghezza di banda ancora maggiore. Il design elegante di Prime B550-Plus inoltre si adatta facilmente a qualsiasi build.

ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi) e B550M-K

Lo spazio negli uffici e in camera è spesso limitato, ASUS Prime B550M-A e B550M-K rappresentano le soluzioni ideali a questo problema. Queste varianti di Prime B550-Plus offrono quasi le stesse specifiche ma utilizzano un form-factor più compatto microATX. Il modello B550M-K è sprovvisto di Wi-Fi, mentre il modello B550M-A è disponibile con Bluetooth 5.1 e WiFi 6 tramite adattatore Intel AX200.

Le schede madri ASUS B550 saranno disponibili a Giugno.