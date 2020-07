ASUS annuncia il nuovo AI Noise-Canceling Mic Adapter per eliminare i rumori ambientali

ASUS annuncia la disponibilità in Italia dell'AI Noise-Canceling Mic Adapter, un nuovo accessorio che, insieme alla recente lineup di prodotti ASUS che supportano la cancellazione di rumore basata sull'IA, è capace di isolare la voce dai rumori ambientali.

La stessa tecnologia è presente anche sulle cuffie ASUS ROG Tetha e ROG Strix Go, oltre che sulla maggior parte delle schede madri ASUS B550.

Tornando all'ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter, si tratta sostanzialmente di un adattatore USB-C da 3,5mm con tecnologia AI Mic integrata, che è in grado di garantire su qualsiasi tipo di cuffia una comunicazione priva di qualsivoglia distrubo, grazie al chipset integrato che processa tutto il lavoro per non consumare risorse sul dispositivo a cui viene collegato. Pur essendo così potente, pesa solo 8 grammi ed include la tecnologia ASUS Hyper-Grounding per prevenire interferenze elettromagnetica, il che si traduce in un audio completamente privo di disturbo.

ASUS sottolinea che si tratta di una tecnologia sviluppata per chi lavora da casa, in smart working, e per gli studenti. Nel mondo attuale le videochiamate sono sempre più popolari ed utilizzate.

ASUS AI Noise Canceling Mic Adapter è disponibile al prezzo consigliato di 49,90€ IVA inclusa.