ASUS annuncia il nuovo VivoWatch BP: disponibile da fine gennaio a 199,90 Euro

Annunciato per la prima volta al Computex 2018, dove ha suscitato notevole interesse, ASUS VivoWatch BP è ora disponibile anche in Italia, al prezzo di 199,90 Euro.

Si tratta del primo health tracker indossabile al mondo ad integrare una coppia di sensori ECG medical-grade e un sensore PPG che, affiancati dalla tecnologia ASUS HealthAI, sono in grado di fornire un monitoraggio 24/7 della pressione sanguigna e un’analisi accurata dei principali parametri di salute, nonché il monitoraggio delle performance di allenamento fisico e le funzionalità tipiche di uno smartwatch, il tutto in un dispositivo compatto e leggero, che rende la gestione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca semplice e intuitiva. Con una durata della batteria di 28 giorni a fronte di un normale utilizzo, VivoWatch BP è dunque il compagno quotidiano ideale per tenere sotto controllo il proprio stato di salute, in grado di offrire consigli personalizzati ed aiutando così a mantenere uno stile di vita sano .

Grazie al suo design esclusivo, che integra una coppia di sensori ECG medical-grade e un sensore ottico PPG, VivoWatch BP fornisce in tempo reale un monitoraggio dei principali parametri fisici con informazioni che includono la frequenza cardiaca, il sonno, l'attività o l'esercizio fisico e il livello di rilassamento, in modo da poter avere facilmente sotto controllo lo stato di salute durante tutto il giorno.

A differenza di molti altri misuratori da polso, VivoWatch BP funziona senza la necessità di sedersi e stendere il braccio durante le misurazioni, mentre le dimensioni compatte consentono di utilizzarlo comodamente ovunque, rendendo più facile il monitoraggio della pressione sanguigna.

La app ASUS HealthConnect con tecnologia ASUS HealthAI utilizza un algoritmo esclusivo per analizzare automaticamente i dati dei sensori ECG e PPG e altri parametri sulla salute rilevati da VivoWatch BP, fornendo consigli personalizzati per la gestione della propria salute e forma fisica, quali gli obiettivi quotidiani di esercizio e riposo formulati sulla base dei più recenti studi scientifici e raccomandazioni mediche.

La tecnologia ASUS HealthAI è integrata nell’applicazione ASUS HealthConnect, disponibile sia per iOS che Android.

VivoWatch BP tiene traccia di un’ampia gamma di dati sulla salute e sull’allenamento e fornisce analisi che aiutano a rimanere in forma e mantenere uno stile di vita sano. Un sensore GPS integrato consente, infatti, di monitorare le statistiche sull’attività, come per esempio velocità, distanza e tempo, mentre un pedometro rileva il numero totale di passi compiuti in una giornata. Un indicatore della frequenza cardiaca aerobica, inoltre, fornisce notifiche sia visive che avvisi con vibrazione per segnarle un esercizio aerobico svolto correttamente o quando si va sotto sforzo. VivoWatch BP calcola con precisione anche quante calorie vengono bruciate in una giornata in base al sesso, all’età, al peso, alla frequenza cardiaca ed al livello di attività svolta.

Rispetto ad altri wearable o dispositivi da polso per il monitoraggio della salute, VivoWatch BP consuma meno energia, senza ridurre prestazioni o funzionalità, in modo da poter garantire anche un più esteso tempo di utilizzo. Con una durata della batteria fino a 28 giorni in condizioni di normale funzionamento, VivoWatch BP è un alleato davvero indispensabile per monitorare e migliorare la propria salute.

ASUS VivoWatch BP è disponibile a partire da fine gennaio presso gli ASUS Gold Store, a un prezzo consigliato di 199,90 € IVA inclusa.