ASUS annuncia il nuovo ZenBook Flip 14: il nuovo convertibile che punta sul multitasking

Per questo motivo un notebook performante, potente, ma anche leggero e maneggevole, può rappresentare una vera e propria ancora di salvezza. Ecco, dunque, che arriva in soccorso ASUS con il suo ZenBook Flip 14 (UM462), portatile convertibile da 14 pollici alimentato da processore AMD, per un ingombro ridotto al minimo e che si adatta in maniera perfetta a lavoro ed intrattenimento.

ZenBook Flip 14 è caratterizzato dall'esclusivo design della cerniera ErgoLift a 360°, che adopera un'azione di apertura senza scatti, agile e continua per sostenere il display in modo sicuro in qualsiasi angolazione. Questo permette a ZenBook Flip 14 di essere utilizzato in modalità laptop, tablet, in stand o in posizione tenda - o qualsiasi altro grado di apertura – garantendo la massima versatilità. Il meccanismo della cerniera, progettato con precisione e costruito interamente in metallo, è testato su 20.000 cicli di apertura/chiusura per garantire affidabilità e solidità anche a lungo termine. Per mantenere alto il comfort durante la digitazione, la cerniera ErgoLift solleva e inclina contemporaneamente la tastiera quando il laptop viene aperto oltre i 135°.

ZenBook Flip 14 è dotato dell'intuitivo NumberPad - una soluzione valida e alternativa alla mancanza di un tastierino numerico dedicato sui portatili di piccole dimensioni. Nell'uso quotidiano, NumberPad si rivela un touchpad di precisione per Windows rivestito in vetro con supporto multi-gesture. Un tocco dell'icona NumberPad sul touchpad lo trasforma in una tastiera illuminata a LED con un layout familiare per un facile inserimento dei dati.

ZenBook Flip 14 è dotato anche di una telecamera IR per un rapido accesso biometrico. La webcam si trova in alto – la posizione preferita dagli utenti – nonostante le cornici ultra-sottili. Pur essendo soggetta a una riduzione di dimensioni, la telecamera è dotata di un obiettivo a 4 elementi in grado di produrre immagini nitide per videochiamate più chiare con la famiglia o con i colleghi.

Con il pieno supporto per ASUS Pen e Windows Ink, ZenBook Flip 14 è la scelta perfetta per la creatività su portatile. ASUS Pen è una stilo con un design sottile ed elegante realizzato in alluminio e garantisce una qualità di lavoro superiore alla media. È l'accessorio perfetto per disegnare, scrivere o annotare con precisione in qualsiasi applicazione supportata. Windows Ink consente di creare note adesive, catturare idee e dettagli, man mano che si presentano. È anche possibile catturare uno screenshot e condividerlo con un click.

Il nuovissimo design senza cornice NanoEdge di ZenBook Flip 14 regala un’esperienza visiva completamente nuova. Le cornici ultra-sottili consentono una visuale ampia e coinvolgente, senza alcun tipo di distrazioni, rendendo il lavoro o il gioco un vero piacere. Il rapporto schermo/corpo del 90% conferisce a ZenBook Flip 14 dimensioni ridotte, con un ingombro del 10% in meno rispetto al suo predecessore - rendendolo uno dei portatili convertibili più compatti al mondo. Il display Full HD da 14 pollici inoltre garantisce colori realistici e vividi, per il coinvolgimento completo dell’utente.

ZenBook Flip 14 soddisfa inoltre il severo standard militare MIL-STD-810G per la solidità e la durata dei materiali, sottoponendosi a test per garantirne il corretto funzionamento in ambienti difficili, tra cui altitudini, temperature e umidità estreme. Ha inoltre superato i test di qualità dei laptop ASUS, ben più severi di quelli dall'industria dei notebook.

ZenBook Flip 14 racchiude in sé ottime performance, in grado di gestire applicazioni e altre funzioni in velocità e senza alcun ritardo. È dotato di componenti ad alte prestazioni, tra cui il processore AMD Ryzen™ serie 3000 e fino a 16GB di RAM. Lo storage SSD PCIe® Lightning-fast garantisce l’avvio in pochi secondi e il caricamento istantaneo delle applicazioni.

ASUS ZenBook Flip 14 (UM462) va ad integrare l’offerta di notebook Flip del brand, composta del notebook VivoBook Flip 14 (TP412FA) e dello ZenBook Flip 13 (UX362FA). Grazie alla cerniera ErgoLift 360°, che caratterizza tutti i modelli, ASUS ha voluto portare nel mondo del lavoro, ma non solo, un nuovo concetto di utilizzo del notebook, che si trasforma in tablet o ottimo schermo da appoggiare ovunque per la visione dei contenuti multimediali. Leggerezza e portabilità sono le nuove parole d’ordine che accompagnano il concetto di multitasking, e la famiglia di notebook convertibili ASUS rappresenta alla perfezione questo trend.

ASUS ZenBook Filp 14 (UM462) è disponibile con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 749€, IVA inclusa.