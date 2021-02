ASUS annuncia le schede grafiche GeForce RTX 3060 da 12GB

ASUS annuncia la nuova lineup di schede grafiche ROG Strix, TUF Gaming e ASUS Dual basate sulla più recente NVIDIA GeForce RTX 3060 da 12 gigabyte. Tutte basate sull'architettura NVIDIA Ampere,

Per quanto concerne le schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 3060 da 12GB, troviamo un design avanzato caratterizzato da una superficie con inserti in metallo che racchiude le tre ventole basate sul design ASUS Axial-Tech, in cui il perno più compatto su cui è montata la ventola permette di usare pale più lunghe ed anelli a tutta altezza per offrire unamaggiore pressione statica. ASUS si è soffermata in maniera importante sull'efficienza termica utilizzando un grande dissipatore di calore basato sulla tecnologia MaxContact. La scheda è disponibile al prezzo di 599 Euro. Da ieri è disponibile la recensione della ROG Strix RTX 3060.

Passando ai modelli TUF Gaming della GeForce RTX 3060 da 12GB, ASUS sottolinea che forniscono potenza e raffreddamento grazie ad una lamina interamente in metallo che ospita tre ventole Axial-Tech in cui troviamo i cuscinetti a doppia sfera. I progettisti hanno lavorato per ottimizzare la rotazione della ventola in modo tale da ridurre la turbolenza. Sulla parte posteriore della scheda troviamo una piastra posteriore protettiva in metallo che evidenzia in modo prominente un'ampia presa d'aria, per prevenire l'accumulo di calore. Sotto invece troviamo una staffa che assicura una costante pressione di montaggio tra Die e dissipatore di calore. In questo caso, invece, il prezzo è di 549 Euro.

Infine, la lineup è completata dalle soluzioni ASUS Dual, che promettono prestazioni elevate per le build compatte. L'approccio usato in questo caso è diverso e troviamo due ventole che costituiscono un form factor più compatto, con una lunghezza di 20cm. Presente la tecnologia 0 dB che arresta in automatico le ventole quando la scheda opera a velocità ridotta. Il prezzo consigliato è di 499 Euro