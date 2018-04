ASUS annuncia le schede madri delle serie H370, B360 e H310

Oggi alla famiglia di schede madri Asus si aggiungono anche le nuove piattaforme, B360 e H310 che offrono grande connettività a prezzi contenuti.

Questi chipset sono attualmente disponibili nell'intera famiglia di schede madri ASUS della serie 300, con una versione adatta a soddisfare tutti i diversi gusti e ricca di esclusive tecnologie, con una resistenza e durata senza paragoni e una facilità d'uso che permette a chiunque di assemblare la propria prestazione preferita.

Per rispondere alle differenti esigenze e preferenze di ogni singolo appassionato, ASUS ha sviluppato tre diverse famiglie specifiche - ROG Strix, TUF Gaming e Prime - ciascuna contraddistinta da look e personalità diverse, ma tutte accomunate dal DNA di ASUS, perfezionato da quasi 30 anni al vertice nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di schede madri. Le caratteristiche distintive arricchiscono ogni prodotto: dai circuiti VRM DIGI+ che forniscono un'alimentazione affidabile alla CPU, fino Fino a OptiMem, feature distintiva che migliora la qualità del segnale della memoria per aumentare stabilità e prestazioni.

Il rinomato e apprezzato BIOS UEFI semplifica l'accesso al sistema poiché mette a disposizione l'abituale serie di intuitive opzioni di tuning unitamente a una nuova funzione di ricerca che permette di trovare e modificare rapidamente ogni impostazione desiderata. Ora è possibile salvare e condividere i profili di configurazione, che vengono mantenuti dal firmware anche dopo gli aggiornamenti.

Le nuove schede madri H370, B360 e H310 offrono un raffreddamento più evoluto per il gaming regolando in modo intelligente la velocità delle ventole del sistema in base alla temperatura della GPU di alcune schede grafiche specifiche ASUS e ROG.

Le schede basate su chipset H370 e B360 portano funzionalità avanzate come quelle della famiglia Z370 su qualsiasi PC, grazie all'integrazione dello standard USB 3.1 Gen 2 per le periferiche di nuova generazione e del Wi-Fi 802.11ac opzionale per il networking wireless. Mantengono inoltre il supporto per la memoria Optane, che sfrutta l’archiviazione flash ultra-rapida per ridurre i tempi di caricamento rispetto ai sistemi di tipo meccanico comunemente impiegati nei sistemi entry-level.



La nuova gamma include le schede madri ROG (Republic of Gamers) Strix di nuova generazione che offrono tutte le feature che giocatori professionisti e appassionati desiderano ardentemente, un nuovo look cyberpunk e prestazioni di alto livello. La serie ASUS Prime si rivolge invece a chi desidera la massima produttività quotidiana o si occupa della creazione di contenuti, coniugando prestazioni con un nuovo design ispirato all'architettura futuristica.

La serie ASUS TUF Gaming adotta un'estetica di tipo militare e viene offerta a prezzi particolarmente contenuti. Questa serie rappresenta inoltre il fulcro della collaborazione tra i nomi più noti del settore nella nuova TUF Gaming Alliance, consentendo ai gamer più accaniti di assemblare un sistema completo e già pronto alla battaglia

Le schede madri ASUS basate sui chipset H370, B360 e H310 saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 3 aprile 2018.