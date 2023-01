ASUS annuncia le 'sue' RTX 4070 Ti, più piccole ma tanta sostanza (e RGB)

All'alba del 2023, NVIDIA ha annunciato la RTX 4070 Ti, ultima scheda video del team verde costruita intorno all'architettura Ada Lovelace e nata dalle ceneri della RTX 4080 da 12 GB. Tra i partner, anche ASUS che ha annunciato le sue nuove proposte.

Una delle due la conosciamo già molto bene, ne abbiamo parlato nella recensione della RTX 4070 Ti TUF e rappresenta l'approccio più "conservativo". Le varianti sono due e al modello standard ne viene affiancato anche uno con un leggero overclock di fabbrica. Doppio BIOS, logo ARGB e form factor triventola completano il quadro di una scheda video fredda e affidabile, adatta anche a case di dimensioni contenute in virtù di una lunghezza inferiore ai 300 mm. Il prezzo sarà rispettivamente di 1.199 e 1.249 euro.

Attese quanto le TUF anche le versioni ROG Strix. Medesima livrea delle sorelle maggiori RTX 4090 e RTX 4080, anche lei punta al massimo con Dual BIOS, linee aggressive e una corona laterale ARGB.

Sul frontale troneggiano tre ventole con tecnologia ASUS Axial-tech a 11 lame, che migliorano il volume d'aria e aumentano anche la pressione statica prodotta rispetto al design riservato alle RTX Serie 30 Strix.

I prezzi anche in questo caso saranno superiori, per via di un prodotto costruttivamente premium. Si parla di 1.299 euro per il modello "liscio" e 1.349 euro per la variante OC.