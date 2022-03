ASUS annuncia ZenWiFi Pro XT12, sistema mesh tri-band WiFi 6 ad alte prestazioni

Dopo il lancio del mouse Spatha X e delle tastiere Strix Scope NX, ASUS annuncia oggi il nuovo ZenWiFi Pro XT12, un evoluto sistema mesh tri-band WiFi 6 (802.11ax) ad alte prestazioni progettato per offrire una copertura WiFi ultraveloce in tutta la casa.

L’inedito modello ASUS ZenWiFi Pro XT12 è stato realizzato dalla casa taiwanese combinando prestazioni ed elementi di design in un pacchetto bilanciato e compatibile con l'intero ecosistema ASUS WiFi 6: qui troviamo, in particolare, un originale vano antenna trasparente sulla parte superiore che crea un look elegante e futuristico in grado di integrarsi in qualsiasi spazio.

Progettato per offrire prestazioni WiFi elevate, ASUS ZenWiFi Pro XT12 garantisce velocità fino a 11000 Mbps grazie all’abbinamento di CPU Broadcom a 64 bit da 2.0 GHz e chipset Broadcom WiFi di nuova generazione: a seconda dell'ambiente, il sistema è in grado di offrire opzionalmente anche la selezione automatica del miglior tipo di connessione per assicurare sempre le migliori performance di rete.

La configurazione a tripla banda permette l'assegnazione di una connessione backhaul dedicata per una rete mesh più efficiente. Il WiFi 6, invece, grazie anche al supporto alla tecnologia ODMA e MU-MIMO, fornisce una capacità 4 volte superiore al WiFi 5 e garantisce connessioni fluide anche in ambienti caratterizzati da elevata densità di dispositivi.

Per sfruttare tutto il potenziale del networking ad alta velocità per le connessioni cablate router-to-client fronthaul e router-to-node backhaul, ASUS ZenWiFi Pro XT12 include due porte Ethernet 2.5 Gbps ad alta velocità. In aggiunta, ASUS ZenWiFi Pro XT12 include ASUS RangeBoost Plus per migliorare la copertura per tutti i dispositivi WiFi. In combinazione con ASUS RF e diverse altre tecnologie esclusive, RangeBoost Plus migliora notevolmente la portata e la copertura del segnale WiFi fino al 38%. La configurazione a due nodi, infatti, può arrivare a coprire fino a circa 550 metri quadrati.

Infine, ASUS ZenWiFi Pro XT12 si dota di AiProtection Pro, suite completa di Internet Security basata sulle tecnologie Trend Micro del valore commerciale superiore a 50€/anno. AiProtection Pro protegge contemporaneamente e in modo automatico tutti i dispositivi connessi, anche quelli più vulnerabili che non potrebbero installare alcun firewall o antivirus, come nel caso di soluzioni domotiche e prodotti IOT, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per i dati personali o per le informazioni aziendali quando si lavora da casa.

ASUS ZenWiFi Pro XT12 è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS nella versione con pack doppio al prezzo consigliato al pubblico di 829 Euro e in confezione con singolo nodo a 489 Euro.