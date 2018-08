ASUS ha annunciato il Notebook ROG Strix SCAR II da 17.3 pollici

ASUS ha annunciato il suo nuovo notebook della serie Republic of Gamers (ROG), lo Strix SCAR II (GL704), un portatile che coniuga la grandezza di uno schermo da 17.3" con la mobilità data da uno chassis da 15.7".

Lo schermo del ROG Strix SCAR II avrà un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta di 3ms (come la versione da 15 pollici, provata durante il Computex). Il notebook sarà inoltre dotato di componenti hardware di rilievo, come il processore Intel i7-8750H e la GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 da 6GB. Presente la tecnologia ROG RangeBoost, che utilizza antenne aggiuntive per potenziare il segnale WiFi, e il sistema di raffreddamento HyperCool Pro, dotato di tre dissipatori e due ventole.

Il portatile da gaming presenterà uno chassis decorato con texture in kevlar e camouflage, ispirandosi allo stile dei First Person Shooter. La vera caratteristica che però ha permesso a questo notebook di avere dimensioni ridotte risiede nei 7.05mm dei bordi del monitor, più stretti del 50% degli altri portatili da 17 pollici.

Ad accompagnare il grande lavoro fatto in termini di estetica ci pensa il sistema personalizzabile AURA Sync RGB Lightning, che permetterà di decidere le colorazioni di quattro zone della tastiera, due della barra luminosa anteriore e del logo sul dorso del portatile.

Non mancheranno infine tutte quelle caratteristiche adatte ai videogiocatori come la compatibilità con monitor G-Sync, la presenza di SSD e RAM performanti e il software Armoury Crate, che permetterà di tenere sotto controllo tutte le impostazioni di sistema tramite quattro profili personalizzabili (come la modalità Turbo e Silent).

L'ASUS ROG Strix SCAR II da 17.3 pollici sarà disponibile a partire da settembre 2018: i prezzi verranno rivelati durante il periodo di lancio. Ecco alcune specifiche nel dettaglio: