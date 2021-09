ASUS, arriva in Italia ASUS ZenCare: il programma di riparazione e rimborso sui notebook

ASUS annuncia oggi il lancio in Italia del programma ASUS ZenCare, rivolto ad utenti privati ed aziende, che consente di ottenere un rimborso completo fino a massimo 1000 Euro in caso di guasti ad un notebook ASUS tra quelli selezionati acquistati dal 15 Settembre 2021 al 31 Dicembre 2022.

Come leggiamo nei termini e condizioni di ASUS ZenCare, qualora i clienti dovessero riscontrare guasti ai laptop dopo 30 giorni e fino ad un tempo massimo di 365 giorni dalla data d'acquisto, avrà la possibilità di richiedere un rimborso pari al prezzo d'acquisto del prodotto stesso fino ad un massimo di 1000 Euro. ASUS ZenCare però permette anche di ottenere la riparazione in garanzia del prodotto.

Gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al portale ASUS ZenCare entro 15 giorni dall'acquisto del notebook, inserendo tutti i dati richiesti.

In caso di guasto basterà contattare l'assistenza per far riparare il notebook presso uno dei centri autorizzati. Gli utenti avranno a disposizione quindici giorni dal ricevimento del portatile per avviare la richiesta di rimborso, anch'essa da presentare tramite portale ASUS ZenCare.

I privati potranno registrare fino a cinque notebook e richiedere il rimborso per uno di essi, mentre per le aziende le soglie sono rispettivamente di 20 personal computer e 5 rimborsi.