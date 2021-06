Asus, arriva in Italia la linea ispirata a Gundam e Zaku II: c'è anche la RTX 3080

Avevamo già il sospetto che Asus stesse preparando qualche bella sorpresa già con i primi rumor sulla NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Oggi arriva dunque l'ufficialità. La linea Gundam è arrivata, ed è arrivata anche in Italia.

La nuova lineup tematica, ispirata agli iconici design di RX-78-2 GUNDAM e MS-06S CHAR'S ZAKU II, ci permetterà di assemblare intere build con periferiche e componentistica di altissimo livello.

Come suggerito dalla stessa Asus, "questi nuovi prodotti mostrano elementi di design delle fazioni in guerra nell'ambito dell'Earth Federation Space Force e del Principality of ZEON. I prodotti a tema RX-78-2 GUNDAM presentano l'eroica livrea rossa, bianca, blu e gialla, così come le decalcomanie e la livrea della Earth Federation Space Force. Le varianti MS-06S CHAR'S ZAKU II vantano un design infuocato rosso e nero, insieme alle decalcomanie del Principality of ZEON".

Partiamo dunque con la regina di tutte le componenti, la scheda madre. Le due soluzioni pensate da Asus coprono sia la piattaforma Intel con la Z590-GUNDAM (WiFi) che l'ormai nutrita schiera di affezionati AMD, con la TUF Gaming B550-M-CHAR'S ZAKU II Edition.

Attrezzata la base del nostro sistema, ovviamente Asus ha pensato anche a una livrea in tema per le sue migliori schede video. Parliamo della versione ROG Strix Gundam Edition, disponibile attualmente sia per la NVIDIA GeForce RTX 3080 che per la top di gamma RTX 3090.

Non poteva mancare all'appello anche una versione custom del case mid-tower ROG Strix Helios GUNDAM Edition. I più assidui avranno già capito che si tratta dello stesso case utilizzato nella nostra live EyeExpo, con una differente livrea.

Nella linea TUF troviamo anche l'ottimo case TUF Gaming GT301 Zaku II Edition e, in abbinamento, il dissipatore a liquido TUF Gaming LC 240 RGB Zaku II Edition. Per le CPU più esigenti, è disponibile anche lo Strix LC 360 RGB GUNDAM Edition.

Per saperne di più vi suggeriamo di dare un'occhiata al video in apertura e al link in fonte.