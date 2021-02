ASUS, arriva in Italia il notebook da gaming TUF DASH F15

ASUS annuncia oggi la disponibilità in Italia del nuovo notebook da gaming ASUS TUF Dash F15, il nuovo laptop per il gioco che si basa sui processori fino all'Intel Core i7 di undicesima generazione e la GPU GeForce RTX fino alla 3070.

Lo schermo garantisce una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz, per ottenere un'esperienza di gioco fluida, a cui si aggiunge il tempo di risposta di 3ms per la riduzione della sfocatura delle immagini.

Presente anche una porta Thunderbolt 4, che dà l'opportunità di connettere qualsiasi periferica, dai dock alle GPU esterne, mentre la batteria offre fino a 16,6 ore di riproduzione video.

Sotto la scocca troviamo anche un sistema avanzato di raffreddamento, ma anche la nuova tecnologia Two-Way AI Noise-Cancelation per la cancellazione bidirezionale del rumore supportata dall'intelligenza artificiale.

ASUS TUF DASH F15 (FX516) è disponibile in Italia in differenti configurazioni presso il canale eshop di ASUS, e prossimamente su Amazon, negli ASUS Gold Store, e presso i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato al pubblico di 1499€ (a partire da, IVA inclusa). Per tutti i dettagli sulla disponibilità ed i canali di vendita delle varie configurazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata.