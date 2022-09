ASUS, arriva in Italia il ZenBook Pro 14 Duo OLED: si parte da 2169 Euro

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale di ZenBook Pro 14 Duo OLED, ASUS annuncia in giornata odierna la disponibilità in Italia del laptop, certificato Intel Evo ed in grado di soddisfare al meglio le esigenze creative dei suoi utenti.

Sul laptop troviamo uno schermo principale OLED 2.8K a 120Hz da 14,5 pollici, ed un pannello secondario ScreenPad Plus di nuova generazione certificato Pantone. Presente anche un sistema di raffreddamento ASUS IceCool Plus, oltre che il meccanismo AAS Ultra che consente di ventilare lo chassis ed inclinare il touchscreen secondario ScreenPad Plus, garantendo al contempo un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Sotto la scocca è presente il processore Intel Core i9-12900H di dodicesima generazione con quattordici core per il multitaskin senza sforzo ed una velocità Turbo Boost fino a 5.0 GHz. A ciò si aggiunge un TDP massimo di 60W, che offre un vantaggio importante quando si tratta di attività pesanti per la CPU. Presenti anche doppie porte Thunderbolt 4 USB-C da 40 Gbps, che supportano la ricarica rapida ed i display esterni 4K, oltre ad una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A ed un ingresso HDMI 2.1 ad alta velocità.

Dal fronte della connettività, troviamo la tecnologia AI di cancellazione del rumore, la funzione ClearVoice Mic e l’app MyASUS per filtrare i rumori ambientali e normalizzare tutte le voci individuali in modalità multi-presenter.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è disponibile in Italia a partire da 2169€ presso l’ e-shop ufficiale di ASUS e prossimamente anche sui Gold Store e Unieuro.